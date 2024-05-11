Çekmeköy'de işkenceye uğrayan köpek hayata yeniden tutundu - Son Dakika
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Çekmeköy'de işkenceye uğrayan köpek hayata yeniden tutundu

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Çekmeköy'de işkenceye uğrayan ve yaralanan köpeğe vatandaşlar ve belediye ekipleri sahip çıktı. Tedavi sürecinin ardından köpek, Çekmeköy Belediyesi Crea Center yerleşkesine alındı.

11.05.2024 11:40  Güncelleme: 11:53
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Çekmeköy'de işkenceye uğradıktan sonra yaralı halde bulunan köpeğe, vatandaşlar ve belediye ekipleri sahip çıktı. 1 ay süren tedavileri sonrası vatandaşların "Lokum" ismini verdiği yaralı köpek, Çekmeköy Belediyesi Crea Center yerleşkesine alınarak hayata yeniden tutundu.

Çekmeköy Reşadiye Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından işkenceye maruz bırakılıp yaralanan sokak köpeğine vatandaşlar ve belediye ekipleri sahip çıktı. Gözlerinden ve vücudunun çeşitli noktalarından yara alan köpek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) veterinerlik hizmetleri ekiplerinin 1 ay süren tedavisi sonrası hayata yeniden tutundu. Vatandaşların "Lokum" ismini verdiği ve bir süre kendi imkanlarıyla baktığı yaralı köpeğin yeni yuvasının adresi Çekmeköy Belediyesi Crea Center yerleşkesi oldu. Yerleşkede özenle bakılan Lokum, rehabilite ve tedavi sürecini belediye gönüllüleri ile birlikte sürdürüyor.  Crea Center Çekmeköy yerleşkesinde hayvansever vatandaşların temin ettiği kulübesinde yaşamına devam eden Lokum'un tüm bakımları Çekmeköy Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

İnsanlara olan yaklaşımı ile belediye çalışanlarının ve vatandaşların sempatisini kazanan Lokum, merkezin maskotu haline geldi. Çevredeki sokak hayvanları ve insanlara karşı korkusu devam eden Lokum'un rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına  bırakılması hedefleniyor.

BAŞKAN ÇERKEZ: "LOKUM BİZE EMANET"

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Lokum köpeğimizi eziyet ederek doğaya bırakmışlardı. Daha sonra hayvanseverler bizlere teslim etti. Bizler de burada onun tedavisini yaparak tekrar bakıma aldık. Bugünde yaşamı için evi gelecek. Daha sonra tamamıyla iyileştikten sonra da aldığımız yere bırakacağız. Lokum bize emanet" dedi.

"BU YAŞANAN OLAYIN TÜM BELEDİYELERE TÜM KAMU KURUMLARINA BİR ÖRNEK OLMASINI İSTİYORUM"

Yaralı köpek Lokum'un bakım ve tedavi süreçleri ile ilgilenen Çekmeköylü Hayvansever Meryem Canverdi ise yaşadıkları süreci şu sözlerle özetledi:

"Bir arkadaşım tarafından Reşadiye'de bulunuyor. Gözleri oyulmuş, vücudu hep yara bere içerisinde. Çekmeköy gönüllüleri olarak bana ulaştılar, birkaç arkadaşla birlikte hareket ederek İBB'ye aldırdık. Orada güzel bir operasyon geçirip gözü kurtarıldı. Yaşam alanı yaratmak istedik, tekrardan oraya dönemezdi. Çünkü orada alkol ve madde kullanan vatandaşlar var hayvanlara zarar verebilecek tarzda. O nedenle oraya koymak yerine bir alan bulmaya çalıştık. Ben 7 yıldır sokak hayvanlarına bakıyorum bu anlamda küçük bir alanım var. 3-4 arkadaş o köpeği biz oraya koyduk ve dönüşümlü baktık. Burası çok güzel bir alan geçici bir süreliğe koymuştum sonrasında ormana salacaktık güvenli alan olsun diye. Ama Lokum buranın maskotu oldu ve belediye başkanımız onu çok sevdi.  Dolayısıyla artık burada yaşamını sürdürmek adına yeni bir hayata kavuştu. Bir insanoğlu zarar verdi, bizim gibi gönüllü insanlar yeniden bir hayat sundu. Artık burada mutlu bir şekilde yaşayacağını düşünüyoruz. Bu yaşanan olayın tüm belediyelere tüm kamu kurumlarına bir örnek olmasını istiyorum. Belediyelerin, kamu kurumlarının, fabrikaların böyle bir sürü alanları var. Bu şekilde muhtaç olan bir sürü köpek var. Bunlara bu şekilde bir hayat oluşturulabilir. Çekmeköy Belediye Başkanımız Orhan Çerkez bey buna vesile oldu. Burada bundan sonraki süreçte de bütün belediyeler buna örnek olabilir, bu şekilde işlem yapılırsa seviniriz."

ARTIK LOKUM'UN BİR YUVASI VAR

Meryem Canverdi, "Başkanımız Lokum'u sevdikten sonra yuvasının olmadığını söyledi. Aylardır istiyordum, yağmurun altında kalıyordu bir türlü getirememiştim. Sağ olsun hemen başkanımızın sayesinde bugün kulübesi taşındı. Belediye ekiplerimiz yardımcı oldular. Artık Lokum'un bir yuvası var. İnanıyorum artık burası Lokum'un yuvası oldu. Başkanımız bu konuda gerçekten çok yardımcı oldu. Ben çoğu gün gelemiyorum burada ki arkadaşlarımız sağ olsun başkanımız sağ olsun besliyorlar. Gözüm hiç arkada kalmıyor. Lokum çok seviliyor, benden çok seviyorlar açıkçası. Gerçekten buraya gelen misafirlerin dahi yaklaşımı ona çok iyi Lokum'un da onlara karşı iyi" dedi.

Çekmeköy\'de işkenceye uğrayan köpek hayata yeniden tutundu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çekmeköy'de işkenceye uğrayan köpek hayata yeniden tutundu - Son Dakika

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