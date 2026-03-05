Çekmeköy\'de otopark sorununa yeni çözümler

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, ilçede yaşanan otopark sorunun çözümü için çalışmalarına devam ediyor. Başkan Çerkez'in talimatları doğrultusunda vatandaşlardan gelen taleplere paralel olarak yeni otopark alanları ilçeye kazandırılıyor.

Çekmeköy Belediyesi, ilçede artan araç sayısına bağlı olarak yaşanan otopark sorununu çözmek amacıyla yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve mahallelerdeki park sorununu azaltmak için iki ayrı noktada yeni araç park alanları oluşturuluyor. Bu kapsamda Hamidiye Mahallesi Bestegül Sokak'ta (Eski Ulus Pazarı alanı) 6 bin 250 metrekarelik alanda 207 araç kapasiteli yeni bir açık otopark alanı için düzenlemeler devam ediyor. Proje tamamlandığında özellikle bölgedeki yoğunluğun azaltılması ve mahalle sakinlerinin park sorununun önemli ölçüde giderilmesi hedefleniyor. Bir diğer çalışma ise Sultançiftliği Mahallesi İnönü Caddesi'nde (Eski Lunapark alanı) gerçekleştiriliyor. Bu alanda yapılacak düzenleme ile 335 araç ve 115 karavan kapasiteli geniş bir park alanı ilçeye kazandırılacak. Proje sayesinde hem araçlar hem de karavan kullanıcıları için düzenli ve güvenli bir park alanı oluşturulmuş olacak.

"Çekmeköy'ün ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretiyoruz"

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, ilçede yaşam kalitesini artırmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"İlçemizde geçmişten gelen planlama hatalarından kaynaklı olarak bir otopark problemi yaşanıyor. Artan araç sayısıyla birlikte otopark ihtiyacı da her geçen gün büyüyor. Biz de hem mahallelerimizdeki park sorununu azaltmak hem de vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak için yeni alanlar kazandırıyoruz. Hamidiye ve Sultançiftliği mahallelerimizde oluşturacağımız bu iki önemli otopark alanı, bölgedeki trafik ve park yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak. Bu otoparklar hem uygun fiyatlı hem de güvenli olacak. Çekmeköy'ümüzün ihtiyaçlarını yakından takip ederek kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz."

Çok yakında tamamlanması planlanan yeni otopark alanlarıyla birlikte ilçede hem trafik akışının rahatlaması hem de mahallelerdeki düzensiz parkın önüne geçilmesi hedefleniyor. - İSTANBUL