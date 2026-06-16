Çelen Köyü'nün Maskotu Pamuk

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Çelen köyünde "Pamuk" adı verilen leylek, elektrik iletim direği üzerine yaptığı yuvada drone ile havadan görüntülendi.

Çelen köyü Erfelek yolunda elektrik iletim direği üzerine yuva yapan leylek ve yavrusu drone ile kaydedildi. Köylüler, "Pamuk"un her yıl köyün aynı noktasına geldiğini ve bölgenin maskotu olduğunu anlattı.

Pamuk'un yavrusunu büyüttükten sonra sonbahar aylarında göç yoluna çıkacağını kaydeden köylüler, "Pamuk ve ailesinin gelecek yıl yeniden aynı yuvaya dönmesini" bekliyor.