Cemal Alanya Camii'ne yeni minare - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Cemal Alanya Camii'nin mevcut minaresini yıkarak yerine yenisini inşa etti. Yeni minareden ilk ezan cuma namazıyla birlikte okundu.

Osmangazi Belediyesi, rutin belediye hizmetleri ve şehre değer katan vizyon projeler dışında, ilçedeki manevi değerlerin korunup yaşatılması için yürüttüğü çalışmalarına da devam ediyor. İlçe genelindeki birçok camiye hizmet götüren Osmangazi Belediyesi, Soğukkuyu Mahallesi'ndeki Cemal Alanya Camii'nin depreme dayanıksız olduğu tespit edilen minaresini yıkarak yeni bir minare inşa etti. Cuma namazıyla birlikte yeni minaresinden ilk ezanın okunduğu Cemal Alanya Camii'nde namazını eda eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, cami çıkışında cemaat ile dualar ederek yeni minarenin hayırlı olmasını diledi.

Öncelikli olarak vatandaşların taleplerine kulak verdiklerini ve bu talepler doğrultusunda 136 mahallenin tamamına hizmet götürdüklerini ifade eden Başkan Dündar, "Bu önceliğimizi yerine getirdikten sonra Osmangazi'ye ve Bursa'ya değer katan büyük projelere imza atıyoruz. Osmangazi'de 336 camimiz var. Bizler her hafta farklı bir camiye giderek orada Cuma namazını eda ediyoruz. Böylelikle farklı mahallelerdeki vatandaşlarımızla bir araya gelmiş de oluyoruz. Mahallelerin eksikliklerini tespit ediyor ve vatandaşlarımızın sıkıntılarına kulak veriyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda ilçemizdeki camilerimize hizmet götürüyoruz. Camilerin etrafını açmak, çevresini düzenlemek, abdestlik ve şadırvanları yenilemek ya da yenisini inşa etmek gibi birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Cemal Alanya Camii'nin minaresi depreme dayanıksız olduğu için tehlike arz ediyordu. Osmangazi Belediyesi olarak mevcut minareyi yıkarak yerine yeni bir minare inşa ettik. Allah camilerimizden ezan sesini eksik etmesin" dedi. - BURSA