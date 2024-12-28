Cemal Almaz\'ın Tayin İsteği

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Cumhurbaşkanlığı tarafından görevinden alınan Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, eşinin sağlık problemlerinden dolayı görevden affını ve Ankara'ya tayin istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Birçok atama ve yer değiştirme yapılan karara göre Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz da görevden alındı. Eşinin sağlık problemlerinden dolayı görevden affını ve Ankara'ya tayin istediğini ifade eden Almaz, birkaç gün sonra Samsun'dan ayrılarak Ankara'ya gideceğini belirtti.

Samsun'daki görevine 1 Aralık 2023'te başlayan Almaz, Samsun Müzesi'nin açılışı ve Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yaptı, Emitt ve Ankara Fuarı'na katıldı. Ayrıca, Asarkale'de kazı çalışmalarını başlattı.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine henüz bir atama yapılmadı. - SAMSUN