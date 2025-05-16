Erzincan'da vefat eden gazeteci Selçuk Özdemir'in babası Cemalettin Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, NeHaber24 internet sitesi sahibi gazeteci Selçuk Özdemir'ın vefat eden babası Cemalettin Özdemir için Camii Kebir Camii'nde düzenlenen cenaze merasimine katıldı.

Vali Aydoğdu, Özdemir ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileğinde bulunarak acılarına ortak oldu. - ERZİNCAN