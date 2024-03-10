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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, hemşehri dernekleriyle buluştu. Ülkede yaşanan işsizlik ve yoksulluğa dikkat çeken Başkan Tugay, "Kimse bu insanların neden yoksul ve işsiz olduğunu sormuyor. Ülke neden adaletsiz diye sormuyor. Bunlar kader değil. Nasıl Avrupa ülkelerinde insanlar bunlara ihtiyaç duymadan yaşıyorsa Türkiye'de de olabilir. Türkiye'yi sosyal adaletin olduğu bir ülkeye rahatlıkla dönüştürebiliriz. Bu mücadeleyi de en iyi CHP yürütür" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İsmail Cem Kültür Merkezi'nde Çorum Üçköy Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği'nin "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" kapsamında düzenlediği etkinliğe katıldı. İzmir'in aydınlığın, demokrasinin ve hoşgörünün şehri olduğunu söyleyen Tugay, "Bir arada yaşamanın oluşturduğu güzelliklerin şehri. İnsanların birbirine kötü gözle bakmadığı, birbirini dışlamadığı, mahallelerin ikiye bölünmediği, her kesimden insanın bir araya gelebildiği insanların şehri" dedi.

"SAĞLIK VE EĞİTİM HAKKI GERİYE GİDİYOR"

Kadınların sağlık hizmetlerine ulaşma konusunda sorun yaşadığına değinen Tugay, şunları söyledi:

"Kadın hastalıklarında her geçen gün ileri gitmemiz gerekirken, ülkemiz bu alanda sürekli geriye gidiyor. Çok sayıda kadın erken yaşlarda meme ve rahim kanserine yakalanıyor ve hayatlarını kaybediyor. Bu hastalıkların önlenmesi ya da erken teşhis ile tedavisi mümkün. Yeter ki insana değer veren bir yönetim, insana insan gibi bakan sağlık sistemi ve hükümet olsun. Sağlık konusunda söylediklerim eğitim konusunda da geçerli. Özel okullara gidemeyen çocuklarımız için yapılacak çok şey var. Bunlar da belediye eli ile yapılacak. Sosyal hizmetler, destekler olmak zorunda. Bunlar belediyenin görevleri olmadığı halde yapıyoruz."

"TÜRKİYE'DE UMUDUN ADI CHP"

Herkesin belediye yardımları ile hayatını sürdürdüğünü, bunun çok da sağlıklı olmadığını ifade eden Cemil Tugay, "Kimse bu insanların neden yoksul ve işsiz olduğunu sormuyor. Ülke neden adaletsiz diye sormuyor. Bunlar kader değil. Nasıl Avrupa ülkelerinde insanlar bunlara ihtiyaç duymadan yaşıyorsa Türkiye'de de olabilir. Türkiye'yi sosyal adaletin olduğu bir ülkeye rahatlıkla dönüştürebiliriz. Bugüne kadar yalanlarıyla göz boyayan, insanları kandıran, devleti borca batıran, tesislerimizi yabancılara satan insanlardan kurtulmamız lazım. Bu mücadeleyi de en iyi CHP yürütür. Türkiye'de umudun adı CHP. Ülkedeki haksızlıkların partisi olan AKP iktidarını devirecek tek partidir" diye konuştu.

KIRSALDA DA MERKEZDE DE KALKINMA SAĞLANACAK

Tugay, buradaki etkinliğin ardından Tercanlılar Eğitim ve Kültür Derneği üyeleriyle bir araya geldi. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Mutlu'nun da katıldığı etkinlikte, Türkiye'nin kültürel zenginliğine değinerek, ülkedeki bu değerin korunması gerektiğini vurguladı. Başkan Tugay, 1 Nisan'da sonra İzmir'de farklı bir belediyecilik modelini ortaya koyacaklarını da ifade ederek, şunları söyledi:

"5 yıl boyunca çok güzel çalışmalar yapacağız. Şehrin kalkınması için tüm projelerimiz hazır. Aziz başkan kırsal bölgede kalkınma için çok çaba gösterdi. Nereye gitsem Aziz Kocaoğlu'nun yaptığı çalışmalardan, kırsalda çiftçimize, üreticimize nasıl destek olduğundan bahsedilir. Onun geleneği Tunç başkanla devam etti. Ben de bu geleneği devam ettireceğim ve kırsaldaki vatandaşlarımızın kalkınması için çaba göstereceğim."

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ise belediye başkan adayları için destek isteyerek, "Bizler ülkesini, bayrağını seven insanlarız. Ayrım yapmayız. Bugün CHP rozeti altında seçime giriyoruz. Yarın inşallah Konak'ta Nilüfer Başkan, Büyükşehirde Cemil Başkan olduktan sonra yakamızda CHP rozetini çıkarıp, kimseyi ötekileştirmeden kucaklayıp şanlı Türk Bayrağı rozetiyle bu bölgeye hizmet edecekler" diye konuştu.

EGELİLER KEŞKEK GÜNÜNE KATILDI

Tugay daha sonra CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal ve CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ile Bayraklı Sevgi Yolu'ndaki Egeliler Keşkek Günü etkinliğine katıldı. Tugay; Çağdaş Manisalılar Dayanışma Derneği, İzmir Manisa Köprübaşılılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Ege Bölgesi Afyonkarahisar Yörük ve Türkmen Dayanışması Federasyonu, Banaz Büyükoturak ve Çevre Yöreleri Dayanışma Derneği, İzmir Selendililer Derneği, Bayraklı İzmirliler Derneği, Salihli Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Bayraklı Kulalılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Dernegi başkanları ve üyeleriyle Sevgi Yolu'nda yürüyüp, yurttaşlarla buluştu. Yapılan keşkek hayrı için dua okundu. Ardından Tugay ile Önal, pişirilen keşkeği karıştırdı.

KADINA ŞİDDETE TEPKİ GÖSTERDİ

Burada yaptığı konuşmada Bayraklı'nın en önemli sorunlarını bildiğini belirten Tugay, "Bayraklı'nın en önemli sorunu kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatacağımızdan şüphem yok. Bununla yaşam alanlarımızdaki eksikliklerimizin giderilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Bayraklı'nın önünde denizle birleşmiş alan kazandıracağız. Bir de ilçeye modern bir Pazar yeri yapacağız" dedi. Konuşmasında kadınların gördüğü şiddete de değinen Tugay, şöyle dedi:

"Kadınlarımız hala şiddet görüyor. Ne yapacağız? Onlara mor yelek mi dağıtacağız? Kanun çıkaracağız ve bu çıkan kanununun da uygulanmasını sağlayacağız. Ülkede hiçbir kadın şiddet görmeyecek. Aynı işi yapan erkeğe daha çok para verirken kadına daha az vermeyecek. Eğitimde de sosyal yaşamda da eşit davranacak. Bizim kadınlarımızın haklarını, biz bu bayrak altında koruyacağız. Bu ülkeyi kuranlara bizim borcumuz. Bugün yalan söyleyenlere, takiyecilere, gericilere karşı bu bayrak altında Atatürk'ün dünya görüşü ile mücadele edeceğiz. Bugüne kadar İzmir bu duruşu gösterdi. Bundan sonra da gösterecek."

"ÜLKEYİ ARAPLAŞTIRMAYA ÇALIŞIRKEN BİZE ALT GEÇİT VADETMEYİN"

Meselenin alt geçit, üst geçit, kültür merkezi yapmaktan ibaret olmadığını anlatan Tugay, "Mesele milletin onurunu savunmaktır. İnsanlarımızın onurunu Araplara satarken, ülkemizi Araplaştırmaya çalışırken, bize alt geçit vaadinde bulunmayın. İnanmayız. Burası İzmir. Burası Kurtuluş Savaşı'nın başlayıp bittiği yer. Atatürk'ün annesini bize emanet ettiği yer. Burası Yörük Türkmenlerin şehri, Balkan Türklerinin şehri. Anadolu'dan buraya göçen herkesin şehri. Biz burada barış ve kardeşlik içinde şehri kalkındırarak, herkesi koruyarak, barış ve kardeşlik içinde yaşamaya devam edeceğiz. Kimse bu şehri kandıramayacak. Kimse bayrağı yere indiremeyecek" dedi. CHP'nin Bayraklı Belediye Başkan Adayı Önal da kentsel dönüşümün önemine ve aciliyetine değinerek, "Hızlıca kentsel dönüşüm için adım atmalıyız. Bunun süreçlerini de size tek kuruş masraf çıkmadan yürüteceğiz" diye konuştu.