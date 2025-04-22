Çemişgezek'te Çocuk Şenliği Eğlencesi - Son Dakika
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Çemişgezek'te Çocuk Şenliği Eğlencesi

Çemişgezek\'te Çocuk Şenliği Eğlencesi

Munzur Üniversitesi öğrencileri, Çemişgezek'te çocuklara yönelik eğlenceli bir şenlik düzenledi.

22.04.2025 12:00
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, Munzur Üniversitesi, Çemişgezek Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri tarafından, ilçede yaşayan çocuklara yönelik çocuk şenliği düzenlendi.

Çemişgezek Meslek Yüksekokulu öğrencileri, öğretim görevlilerinin refakatinde hazırladıkları etkinliklerle, çocuklarda farkındalık oluşturularak, su tasarrufu, sıfır atık bilinci ve nezaket sözcükleri ve kurallarıyla ilgili kurulan stantlarda bilgiler verildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde yapılan bol halay ve müzikli devam eden çocuk şenliğinde, Çocuk kitapları standını gezen minik öğrenciler, boyama, takı, maske yapımı gibi çeşitli etkinliklerde doyasıya eğlendi. Palyaço ve çizgi film kahramanı kostümleri giyen çocuk gelişimi bölümü öğrencileri, miniklere unutulmaz bir gün yaşattı.

Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor, etkinliğe katılarak minik öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakam Zor, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Pet şişelerden yaptığımız ağaçlarla farkındalık oluşturacağız"

Kurulan sıfır atık standı hakkında bilgiler veren Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Nazlıcan Kesik, "Sıfır atık, doğal kaynaklar, küresel ekonomi işleyişini ve yaşam kalitesini desteklemektedir. Gelecek nesillerimiz için atıklarımızı kontrol altına almak için, yeni nesillere farkındalık oluşturmak için bu ağacı tasarladık. Sıfır atık, yeni nesillere, gelecek nesillere atıklarımızı kontrol altına almak için, temiz bir dünya bırakmak adına bu ağacı tasarladık. Pet şişelerden yaptığımız bu ağaçla çocuklarda farkındalık oluşturacağız" dedi.

Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinden Melek Aylanç, "Burada sıfır atık projemizde çocuklara. çevre duyarlılığını kazandırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Nezaket kuralları hakkında kurulan standın sorumlu öğrencisi Zeynep Elmas, "Bizim hayattaki araçlarımızdan biri çocuklara nezaket kurallarını ileriki hayatlarında kullanmalarını sağlamak. Bu stantta da onları öğretiyoruz" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Nuray Okay ise '"Günümüzde gerek günlük hayatta, gerek sosyal medya üzerinde akran zorbalığı konuşulduğu görülmekte. Biz çocuk gelişimi bölümü olarak zorbalığı değil nezaketi konuştuğumuz günler diliyorum" dedi.

"Her canlının hayatta kalabilmesi için su vazgeçilmezdir"

Su tüketim bilimcinin yaygınlaşmasını istediklerimi aktaran Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi İlayda Yolcu, "Çocuklara su hakkında bilgi vereceğiz. İlk olarak suyun öneminden bahsedeceğiz. Su yaşamımızın temel taşıdır. Her canlının hayatta kalabilmesi için su vazgeçilmezdir. Örneğin canlıların hayatta kalabilmesi, eko sistemlerin düzenlenmesi, gıda ve tarım üretimi için enerji çok önemlidir. Bu sebepten dolayı çocuklara suyun önemini anlatmak için böyle bir etkinlik sunmak istedik. İnşallah çocuklara suyun önemini aşılamış oluruz" ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe katılan minik çocuklar ise "Bu günkü etkinlikte oyunlar oynadık, çok eğlendik. Çok güzel geçti. Güzel şeyler hissettik, çok heyecan hissettik. Dans ettik, kolye yaptık, yüz boyadık, eğlendik çok güzel oldu" diye konuştu.

Çemişgezek İstiklal Ortaokulu öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından etkinlikler sona erdi. - TUNCELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çemişgezek'te Çocuk Şenliği Eğlencesi - Son Dakika

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