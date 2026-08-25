Cemre Ertaç\'tan Resim Yarışmasında Birincilik

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Cemre Ertaç, Kocaeli'nde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan Resim Yarışması'nın ilkokul ve ortaokul kategorisinde çizdiği resimle birincilik elde etti.

Minik ressam Ertaç'ın hayal gücü, yeteneği ve ortaya koyduğu başarılı çalışmayla rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı. Türkiye birinciliği ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın elinden alan Ertaç, bu anlamlı anıyla da büyük gurur yaşadı.

Minik ressam Cemre'nin elde ettiği bu önemli başarı; ailesi, öğretmenleri ve okulunun yanı sıra İskenderun ve Hatay'da da büyük sevinç ve gururla karşılandı.

Henüz küçük yaşta böylesine önemli bir başarıya imza atan Cemre Ertaç, Hatay'ın sanat ve eğitim alanındaki gurur tablolarından biri oldu.