Cep Telefonları Virüslerle Tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Cep Telefonları Virüslerle Tehlikede

Cep Telefonları Virüslerle Tehlikede
27.06.2025 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Yüksel Akgün, sahte bildirimlerle cep telefonlarına virüs bulaşma riskini vurguladı.

Eskişehir'de telefon tamiri yapan Yüksel Akgün, kullanıcıların cep telefonlarına gelen sahte bildirimlerle kolayca kandırıldığını ve cihazların kullanılamaz hale geldiğini söylüyor.

Cep telefonlarına farkında olmadan bulaşan virüsler, kullanıcıların cihazlarını adeta işlevsiz hale getiriyor. Esnaf Yüksel Akgün, özellikle sahte bildirimler ve bilinçsizce indirilen uygulamalar nedeniyle birçok telefona virüs bulaştığını belirtiyor. Yüksel Akgün, cep telefonuna virüs bulaşmasının genellikle kullanıcının farkında olmadan yaptığı bir tıklamayla gerçekleştiğini belirterek, "Genel olarak müşteriler telefonunu kullanırken uygulamalara girdiğinde sürekli reklam giriyor. Reklamdan dolayı da herhangi bir telefon uygulamasını kullanamıyor rehbere giremiyor, arama yapamıyor, mesaj gönderemiyor veya gelen mesajı okuyamıyor. Bu da genel olarak indirilmiş olan bazı oyunlardan bazı uygulamalardan veya kullanıcının dikkatini çeken bildirimlerden kaynaklanıyor. Bu bildirimler neler olabilir; 'Silinen fotoğraflarınızı geri yüklemek istiyor musunuz?' veya 'Kaybolan rehberinizi geri yüklemek istiyor musunuz?' gibi kullanıcının dikkatini çeken bildirimlere kullanıcı tıkladığında, aslında onlar bir virüs olduğu için otomatik olarak telefonuna virüs yüklenmiş oluyor ve artık sürekli reklam çıktığından dolayı da telefon kullanılamaz hale geliyor. Biz bunu telefon rehberini, fotoğraflarını ve varsa diğer önemli bilgilerini yedekliyoruz, telefona komple fabrika yazılımı yüklüyoruz ve yedeğe aldığımız bilgileri tekrar müşterinin telefonuna yükleyerek teslim ediyoruz" dedi.

"Bildirimlerin başlığı çok önemli"

Cazip bildirimlerin ve mesajlara tıklanmasıyla beraber kolayca telefonlara virüs bulaştığını söyleyen Akgün, önüne geçilebilecek şu tavsiyelerde bulundu.

"Gelen müşterilerden yaşlı olanı da var genç olanı da var. Buradaki bildirimin başlığı çok önemli herkesin bir şekilde rehberi ya da fotoğrafı kaybolmuştur herkes ister ki o fotoğraflar geri gelsin. Çok cazip bildirimler, mesajlar bunlar. Kişinin buna tıklamasıyla beraber virüs bulaşmış oluyor. Özellikle Facebook'tan gelen bildirimler kişinin rehberinde kayıtlı olmayan bir kişiden geliyorsa buna tıklamamaları, uygulama olarak da bilinmeyen veya işine yaramayacak olan herhangi bir uygulamayı indirmemeleri bu anlamda önemli." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yüksel Akgün, Teknoloji, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cep Telefonları Virüslerle Tehlikede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı Böyle kandırmış Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu
Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı
Kylian Mbappe’den eski takımına dava Kylian Mbappe'den eski takımına dava
İş insanı Jeff Bezos’un masalsı düğünü başladı Kardashianlar Venedik’i salladı İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti
Sıcak havadan bunalanlar damacanayla serinledi Sıcak havadan bunalanlar damacanayla serinledi
Rabia Soytürk’ü hiç böyle görmediniz Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu
14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu 14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu!
Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Kız arkadaşını 14’üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

12:28
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
12:22
26 ilde yapılan son seçim anketi İki sürpriz parti baraj sınırında
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında
11:40
Mansur Yavaş “Siyasetten çekilirim“ sözlerine açıklık getirdi
Mansur Yavaş "Siyasetten çekilirim" sözlerine açıklık getirdi
11:24
TÜVTÜRK dönemi bitiyor Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
17:38
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
17:10
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
17:01
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic’ten emeklilik kararı
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic'ten emeklilik kararı
17:00
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
16:52
Yıllık 8 milyon euro kazanacak Jonathan David’in yeni takımı belli oldu
Yıllık 8 milyon euro kazanacak! Jonathan David'in yeni takımı belli oldu
16:40
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
16:27
Hamile Oya’yı katleden caniden “Neden yaptın“ sorusuna korkunç yanıt
Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
16:20
Galatasaray’da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na damga vurdu
Galatasaray'da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na damga vurdu
16:13
Ayrılık iddiaları son buldu Ronaldo resmen açıklandı
Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı
16:04
Kız arkadaşını 14’üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 12:51:03. #7.12#
SON DAKİKA: Cep Telefonları Virüslerle Tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.