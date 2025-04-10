Cep Telefonu Aksesuarı Satışından Milyon Dolarlık İhalelere: Mustafa Nihat Sütlaş'ın Hikayesi

Cep telefonu aksesuarı satışından milyon dolarlık ihalelere giden yolculuk

Giresun'da cep telefonu ve aksesuarı satışı yaparken 2019 yılında çocukluk arkadaşı Murat Ongun'un çağrısı üzerine İstanbul'a gitti

İBB soruşturmasındaki tutuklulardan Mustafa Nihat Sütlaş Giresun'a mektup yazarak destek istedi

GİRESUN - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve hakkında çeşitli iddialar bulunan Giresunlu Mustafa Nihat Sütlaş ile ilgili gelişmeler kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

Giresun'da cep telefonu ve aksesuarı satışı yaparken 2019 yılında çocukluk arkadaşı Murat Ongun'un çağrısı üzerine İstanbul'a giden ve bu yıldan itibaren hayatı değişen Mustafa Nihat Sütlaş'ın kurduğu Reklam İstanbul isimli şirketi aracılığıyla Medya A.Ş ve Kültür A.Ş'den çeşitli ihaleler aldığı belirtiliyor. Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre, bu ihaleler arasında bedeli yüz milyonlarca lirayı bulan toplam 26 kalem bulunuyor. Aynı dosyada yer alan bulgulara göre, söz konusu ihalelere teklif veren bazı firmaların paravan olduğu, bu firmaların Sütlaş'la bağlantılı olduğu ve bu yöntemle usulsüzlük yapıldığı ileri sürülüyor.

Tutuklu bulunan Mustafa Nihat Sütlaş, avukatı aracılığıyla kamuoyuna ve Giresunlulara hitaben geçtiğimiz günlerde bir mektup göndererek kendini savundu. Mektubunda kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu ifade eden Sütlaş, "42. ve 47. Alay Komutanı Yarbay Topal Osman Ağa'nın silah arkadaşı, Balkan ve İstiklal Harbi Gazisi, İstiklal Madalyalı dedem Sütlaşzade Mustafa Efendi'nin oğlu Hasan Sütlaş'ın evladı olarak ben Mustafa Nihat Sütlaş; üç kuşaklık aile ticaretimizin mirasını şeref ve namus ile taşımaktan gurur duyuyorum. 23 yıldır vergi levhalı bir iş insanı olarak dürüstlük ve şerefimle yaşamak dışında bir yol tanımadım" dedi.

Şahsına yöneltilen ithamları "Gerçek dışı, yalan ve iftira" olarak nitelendiren Sütlaş,"En büyük şahidim, bugüne dek bizimle çalışan, bize güvenen kıymetli müşterilerimiz ve Giresunlu hemşerilerimdir. Ancak bu süreç, kişisel bir mesele olmaktan çıkmış, demokrasi ve adalet mücadelesine dönüşmüştür. Çünkü suçlamalar sadece bana değil, atalarımızdan miras aldığımız değerlere ve onurumuza yönelik bir saldırıdır" diye konuştu.

Öte yandan, Giresun'un köklü ailelerinden olan Sütlaş'ın 2019 yılında çocukluk arkadaşı Murat Ongun'un çağrısı üzerine İstanbul'a gitmeden önce Giresun'da işlettiği Artı İletişim Cep Telefonu Aksesuarları isimli iş yerinin de Giresun'da hizmet vermeyi sürdürdüğü öğrenildi.