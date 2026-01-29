Çerçioğlu'ndan Mizahi Havalimanı Paylaşımı - Son Dakika
Çerçioğlu'ndan Mizahi Havalimanı Paylaşımı

Çerçioğlu\'ndan Mizahi Havalimanı Paylaşımı
29.01.2026 17:50  Güncelleme: 17:52
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitinginde ticari uçuşlara açılacağını açıkladığı Çıldır Havalimanı ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitinginde ticari uçuşlara açılacağını açıkladığı Çıldır Havalimanı ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Son günlerde sosyal medya platformlarında viral hale gelen ve 'Nihilist Penguen' olarak adlandırılan akıma katılan Çerçioğlu, yaptığı paylaşımda mizahi bir dille Çıldır Havalimanı vurgusu yaptı. Paylaşımda, sürüsünden ayrılarak yürüyen penguen figürüyle el ele, üzerinde 'Aydın Çıldır Havalimanı' yazılı binaya doğru yürürken resmedilen Çerçioğlu, Aydın'ın geleceğine gönderme yaptı. Çerçioğlu, paylaşımında Aydın'ın yönünü bilen bir kent olduğunu belirterek, Çıldır Havalimanı'nın Aydın'ın geleceğine açılan bir kapı olduğunu ifade etti ve projenin kente hayırlı olmasını diledi. Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi görürken, çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Başkan Çerçioğlu'nun paylaşımı, hem Çıldır Havalimanı tartışmalarını hem de sosyal medyada yayılan 'Nihilist Penguen' akımını Aydın gündemine taşıdı. - AYDIN

Kaynak: İHA

