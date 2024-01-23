Şehitkamil Belediyesi, Cerityeniyapan Mahallesi\'ne hizmetler sağladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından Cerityeniyapan Mahallesi'ne sağlanan hizmetler memnuniyetle karşılandı. Cerityeniyapan Mahalle Muhtarı Aslanoğlu, verilen hizmetlerden ötürü Başkan Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, görev süresi içerisinde Cerityeniyapan Mahallesi'nin tüm arazi yollarını açtı. Mahalle içerisinde yürütülen kilitli parke taşının yanı sıra Başkan Rıdvan Fadıloğlu tarafından mahalleye son olarak toplam 503 metrekare büyüklüğünde 2 katlı bir sosyal tesis inşa edildi. Cerityeniyapan Sosyal Tesisi içerisinde; 2 bay 2 bayan taziye evi, mutfak, yemekhane, mescit ve abdest alma yerleri bulunuyor. Başkan Fadıloğlu, yaşanan depremden sonra zarar gören aile sağlığı merkezi yerine verilen konteynerler ile ilgili talep edilen hizmetleri karşıladı.

"Sosyal Belediyecilik hiçbir zaman için bizim mahallemizde eksik olmadı"

Verilen hizmetlere ilişkin değerlendirmede bulunan Cerityeniyapan Mahalle Muhtarı Aslanoğlu, "Sosyal belediyecilik hiçbir zaman için bizim mahallemizde eksik olmadı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şu anda bizim için mükemmel bir şekilde, içinin dolabı, masası, sandalyesi her şeyiyle çok güzel bir sosyal tesis yapıldı. Şimdi de bizim işte depremden dolayı aile sağlığı merkezimiz yıkılmıştı. AFAD tarafından bize 2 tane konteyner verildi, onu da yerine yerleştirdik. Çevre denemesini de sağ olsun Başkanımız, ekipler gönderdi. Hem korkuluklarını hem demirlerini hem kapılarını hem çatısını etrafını güzel bir şekilde çevirdik. Kapılarını kurduk. En azından insanlar girip çıkarken de rahat bir şekilde giriş çıkması için hoş güzel oldu. Ben, Başkanıma tekrardan teşekkür ederim. Ekibine başarılar diliyorum. Tekrardan inşallah hayırlısıyla hizmetlerin devamını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP