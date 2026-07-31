Çerkezköy Belediye Başkanı CHP’den istifa etti - Son Dakika
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Çerkezköy Belediye Başkanı CHP’den istifa etti

Çerkezköy Belediye Başkanı CHP’den istifa etti
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Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

CHP'li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, partisinden istifa etti. Akay, yaptığı açıklamada, "Adaylık süreçlerinden başlayarak yaşadığım, içinde kaldığım, tüm yönetim süreçlerine bir şekilde şahit olduğum her şeyi bir kenara bırakarak bugün yaşanan günü birlik kahramanlık hikayelerinin destekçisi olmayacağım. Hak yiyenlerin milletin hakkını hakikatle savunacaklarına inanmadığım için, son 3 yılda eş, dost, ahbaplık, akrabalık ilişkileri ile kendi çıkarlarına göre 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisinde yöneticilik yapanların, kendilerinden olmayanların seslerini duymayanların, kendi belediyesinin memlekete hizmet etmesinin engellediğini görüp de buna dahi göz yumanların, müsaade edenlerin, sessiz kalanların yöneteceği bir yeni partinin üyesi de belediye başkanı da olmayacağım. Herkesi eş dost ve akrabaları ile baş başa bırakıyorum, 'yeni ağababa ocağı' herkese hayırlı olsun. Kapalı kapılar arkasında kimlerin kimlerle ne görüştükleri ile ilgilenmiyorum. Ne dediği belli olmayan, ne konuştuğu belli olmayanların da nerede durup nerede kalacaklarını da hiç merak etmiyorum. Kararımı da bunlara göre vermedim, vermiyorum. Bana bu görevi millet verdi. Ben bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimin yanındayım. Kendi adıma siyasi olarak yaşanacak olumlu olumsuz her şeye de her sonuca da razıyım. Zaman her şeyin ilacıdır ve şimdi yeni bir zaman başlamıştır. Bu yeni zamanın Çerkezköy'e Tekirdağ'a ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Vahap Akay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çerkezköy Belediye Başkanı CHP’den istifa etti - Son Dakika

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