Çerkezköy Belediyesi Çocuklar İçin Doğa Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika
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Çerkezköy Belediyesi Çocuklar İçin Doğa Yürüyüşü Düzenledi

24.04.2022 14:57
Çerkezköy Belediyesi Çocuklar İçin Doğa Yürüyüşü Düzenledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Çerkezköy Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüne pek çok çocuk katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Çerkezköy Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüne pek çok çocuk katıldı.

Kırklareli'nin Balkaya Ormanlarında düzenlenen Doğa Yürüyüşüne katılan çocuklar keyifli ve eğlenceli bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü geçirirken, Balkaya Ormanlarının eşsiz tabiat ve doğal güzelliklerini keşfettiler.

5 KİLOMETRELİK PARKURU TAMAMLADILAR

Çorlu Yürüyen Ayaklar Seyahat Bloğu'nun rehberlik ettiği geziye yaklaşık 200 çocuğun katıldığını belirten Belediye Başkanı Vahap Akay, "Gezimize kayıt yaptıran çocuklarımız bugün sabah saat 09.00'da Çerkezköy Belediyesi önünden otobüsler ile alınarak Kırklareli'nin doğa harikası Balkaya Ormanlarına götürüldü. Burada yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş parkurunda yürüyen çocuklarımız Balkaya Ormanlarının eşsiz doğal güzelliklerini keşfettiler. Marşlar ve şarkılar söyleyerek parkuru tamamlayan çocuklarımıza parkurun sonunda Belediyemiz tarafından ikramda bulunuldu ve katılım belgeleri verildi" dedi.

"TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Balkaya Ormanlarında düzenlenen doğa yürüyüşünü tamamlayan çocuklarımızın tekrar otobüsler ile alınarak Çerkezköy'e getirildiğini belirten Belediye Başkanımız Vahap Akay, "Çocuklarımız için düzenlediğimiz doğa yürüyüşünü sorunsuz bir şekilde tamamlayarak, çocuklarımızı ailelerine teslim ettik. Yürüyüşümüze katılan çocuklarımıza, evlatlarını bizlere emanet eden velilerine ve gezimize rehberlik eden Çorlu Yürüyen Ayaklar Seyahat Bloğu'na teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramını bir kez daha kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Çerkezköy Belediyesi Çocuklar İçin Doğa Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika


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