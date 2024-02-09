Çerkezköy Belediyesi Hoş Geldin Bebek Projesi'ni Uyguluyor - Son Dakika
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Çerkezköy Belediyesi Hoş Geldin Bebek Projesi'ni Uyguluyor

Çerkezköy Belediyesi Hoş Geldin Bebek Projesi\'ni Uyguluyor

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Arıcı Ailesi'ni ziyaret ederek Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında hediye paketlerini takdim etti. Aile, projeden memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

09.02.2024 17:23  Güncelleme: 17:26
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Çerkezköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında Arıcı Ailesi'ni ziyaret ederek, hediye paketlerini takdim eden Belediye Başkanı Vahap Akay, dünyaya gözlerini Buse bebeğe de uzun ve sağlıklı yaşamlar diledi.

Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Arıcı ailesini ziyaret eden Belediye Başkanı Vahap Akay, Ayşe-Sefa Arıcı çiftinin dünyaya gözlerini açan bebekleri Buse'ye sağlıklı ve uzun bir yaşam temennisinde bulundu.

"GÖZÜNÜZ AYDIN OLSUN"

Ayşe-Sefa Arıcı çiftine, "Gözünüz aydın olsun. Allah analı ve babalı büyütsün. Sağlıklı, mutlu ve başarılar ile dolu bir yaşamı olsun Buse bebeğin" diyen Belediye Başkanı Akay, aile ile bir süre sohbet ettikten sonra Çerkezköy Belediyesi'nin 'Hoş Geldin Bebek Paketi'ni aileye takdim etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Belediye Başkanı Akay'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Ayşe-Sefa Arıcı çifti de böylesine anlamlı ve güzel bir projeyi hayata geçiren Çerkezköy Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çerkezköy Belediyesi Hoş Geldin Bebek Projesi'ni Uyguluyor - Son Dakika


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