Yaz dönemi etkinlikleri dolu dolu başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaz dönemi etkinlikleri dolu dolu başladı

Yaz dönemi etkinlikleri dolu dolu başladı
02.07.2026 13:59  Güncelleme: 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde haziran atölyeleri tamamlandı, yaz dönemi etkinlikleri başladı. Çocuklar için sanat, müzik ve oyun; anneler için el becerisi ve farkındalık eğitimleri düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde kadın ve çocuklara yönelik düzenlenen haziran ayı atölyeleri tamamlanırken, yaz dönemi etkinlikleri de dolu dolu başladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde gerçekleştirilen haziran ayı atölyelerinde çocuklar ve anneler için eş zamanlı etkinlikler düzenlendi. Haftanın dört günü gerçekleştirilen programlarda çocuklar eğlenerek öğrenme imkanı bulurken, anneler de eğitim ve farkındalık çalışmalarına katıldı.

Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan atölyelerde çocuklar sanat, müzik, hikaye, kitap okuma, hareket ve ritim çalışmaları, dans ile eğitsel oyunlara katılarak hem keyifli vakit geçirdi hem de yeni beceriler kazandı. Programlarla çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi, yaz tatilini verimli geçirmeleri amaçlandı.

Çocuklar etkinliklere katılırken anneler de kendileri için hazırlanan eğitim programlarında yer aldı. Haziran ayı boyunca gerçekleştirilen çalışmalarda kadınlar örgü, yaka ve saç aksesuarı ile gözlük kılıfı yapımı gibi el becerilerini geliştiren atölyelerde uygulamalı eğitim aldı. Ayrıca güvenilir gıdalar ve sürdürülebilir beslenme konularında bilgilendirildi.

Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde ise anne ve çocuklar geri dönüşüm, sıfır atık ve çevre bilinci konularında uygulamalı çalışmalara katıldı.

Düzenlenen atölyelerle kadınların yeni beceriler kazanması, sağlıklı yaşam, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konularındaki farkındalıklarının artırılması ile katılımcılar arasındaki bilgi paylaşımı ve dayanışmanın güçlendirilmesi hedeflendi. Yaz dönemi boyunca çocuklar ve kadınlara yönelik etkinliklerin devam edeceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy, Müzik, Sanat, Çevre, Kadın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaz dönemi etkinlikleri dolu dolu başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğlence mekanında ’yüksek hesap’ cinayeti kamerada Eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti kamerada
İspanya’da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti
Deniz Akkaya gözaltına mı alındı Adliye çıkışı ilk açıklama Deniz Akkaya gözaltına mı alındı? Adliye çıkışı ilk açıklama
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş’a gidiyor Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş'a gidiyor
Özgür Özel’in Financial Times için yazdığı yazıya AK Parti Sözcüsü Çelik’ten sert tepki Özgür Özel'in Financial Times için yazdığı yazıya AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki
Trabzonspor’a transfer olan Samet Akaydin’den Fenerbahçe için olay hamle Trabzonspor'a transfer olan Samet Akaydin'den Fenerbahçe için olay hamle

13:41
Arjantin Miami’de dedektörle arandı, Messi’nin verdiği tepki gündem oldu
Arjantin Miami'de dedektörle arandı, Messi'nin verdiği tepki gündem oldu
12:57
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
12:35
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
12:21
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar FETÖ’cüler için özel önlem var
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar! FETÖ'cüler için özel önlem var
12:15
İBB davasında gerginlik Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
İBB davasında gerginlik! Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
11:46
394 bin liraya yükseldi Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 14:15:54. #7.13#
SON DAKİKA: Yaz dönemi etkinlikleri dolu dolu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.