Yaz dönemi etkinlikleri dolu dolu başladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde kadın ve çocuklara yönelik düzenlenen haziran ayı atölyeleri tamamlanırken, yaz dönemi etkinlikleri de dolu dolu başladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde gerçekleştirilen haziran ayı atölyelerinde çocuklar ve anneler için eş zamanlı etkinlikler düzenlendi. Haftanın dört günü gerçekleştirilen programlarda çocuklar eğlenerek öğrenme imkanı bulurken, anneler de eğitim ve farkındalık çalışmalarına katıldı.

Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan atölyelerde çocuklar sanat, müzik, hikaye, kitap okuma, hareket ve ritim çalışmaları, dans ile eğitsel oyunlara katılarak hem keyifli vakit geçirdi hem de yeni beceriler kazandı. Programlarla çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi, yaz tatilini verimli geçirmeleri amaçlandı.

Çocuklar etkinliklere katılırken anneler de kendileri için hazırlanan eğitim programlarında yer aldı. Haziran ayı boyunca gerçekleştirilen çalışmalarda kadınlar örgü, yaka ve saç aksesuarı ile gözlük kılıfı yapımı gibi el becerilerini geliştiren atölyelerde uygulamalı eğitim aldı. Ayrıca güvenilir gıdalar ve sürdürülebilir beslenme konularında bilgilendirildi.

Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde ise anne ve çocuklar geri dönüşüm, sıfır atık ve çevre bilinci konularında uygulamalı çalışmalara katıldı.

Düzenlenen atölyelerle kadınların yeni beceriler kazanması, sağlıklı yaşam, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konularındaki farkındalıklarının artırılması ile katılımcılar arasındaki bilgi paylaşımı ve dayanışmanın güçlendirilmesi hedeflendi. Yaz dönemi boyunca çocuklar ve kadınlara yönelik etkinliklerin devam edeceği belirtildi. - TEKİRDAĞ