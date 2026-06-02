Başkan Karamehmetoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

İlçede kurulan pazarı gezen Başkan Karamehmetoğlu, esnaf ve vatandaşlar sohbet edip talep ve sorunlarını dinledi. Burada konuşan Başkan Karamehmetoğlu, "Gönüllere dokunmanın yolu, vatandaşımızın yanında olmaktan geçer. Bugün esnafımızı ziyaret edip vatandaşlarımızla sohbet ederek beklenti ve taleplerini dinledik. Daha güzel bir Çermik için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR