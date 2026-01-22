Çermik Belediyesi, araç filosunu genişletti

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediyesi araç filosunu genişleterek, hizmet kalitesini arttırmaya devam ediyor.

Bu yıl hizmete giren Çermik Belediyesi Mezbahanesi ile birlikte oluşan et nakil aracı ihtiyacı, Çermik Belediyesi tarafından giderildi. Araç teslim töreninde açıklamalarda bulunan Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, kasap esnafımızın etlerini daha hijyenik koşullarda nakil edebilmeleri için, soğutucu özellikli bir araç satın aldıklarını söyledi. Başkan Karamehmetoğlu, "Halkımıza temiz, hijyen şartlarına uygun et tüketebilmeleri için belediye olarak üzerimize düşeni yaptık. Halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR