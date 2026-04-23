Çermik\'te 23 Nisan kutlamaları

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Muharrem Akkılıç İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Düzenlenen programa Kaymakam Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Güler ve kalabalık bir vatandaş grubu katılım sağladı. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük beğeni toplarken, bayramın neşesi ve coşkusu hep birlikte paylaşıldı.

Yapılan gösteriler çocuklarda büyük bir sevinç, velilerde ise büyük bir takdirle karşılandı. - DİYARBAKIR