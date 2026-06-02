Çeşme Bayramda 1 Milyon Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çeşme Bayramda 1 Milyon Ziyaretçi Ağırladı

Çeşme Bayramda 1 Milyon Ziyaretçi Ağırladı
02.06.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nda Çeşme'de nüfus 1 milyona ulaştı, 320 binden fazla araç giriş-çıkış yaptı.

Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde adeta ziyaretçi akınına uğradı. Bayram süresince ilçedeki nüfusun 1 milyona yaklaştığı değerlendirilirken, yüz binlerce aracın giriş çıkış yaptığı trafikte en yoğun gün ise 28 Mayıs Perşembe oldu.

9 gün süren Kurban Bayramı tatili, Ege'nin incisi Çeşme'de tarihi bir yoğunluğa sahne oldu. 9 günlük tatili fırsat bilerek deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, turistik ilçeye akın etti. Yaşanan devasa yoğunlukla birlikte, Çeşme'nin nüfusunun bayram süresince yaklaşık 1 milyon seviyesine ulaştığı değerlendirildi.

320 binden fazla araç hareketliliği

Tatilcilerin gözdesi olan ilçede kara yolları ve kontrol noktalarında da benzeri görülmemiş bir trafik hareketliliği yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bayram dönemi boyunca Çeşme'ye giriş yapan araç sayısı 135 bin 553 olarak kayıtlara geçti. Tatilini tamamlayarak dönüş yoluna geçenlerle birlikte ilçeden çıkış yapan araç sayısı ise 186 bin 553'e ulaştı. Toplamda 322 bini aşkın aracın geçiş yaptığı ilçede emniyet ve jandarma ekipleri trafiğin düzenini sağlamak için teyakkuza geçti.

Trafikte zirve noktası: 28 Mayıs Perşembe

Bayram süreci boyunca trafikteki en büyük hareketlilik ise 28 Mayıs Perşembe günü yaşandı. Tatilcilerin yoğun akış gösterdiği o günde, Çeşme'ye 19 bin 969 araç giriş yaparken, ilçeden çıkış yapan araç sayısı 24 bin 60 olarak tespit edildi.

Nüfusun 1 milyona yaklaştığı turizm merkezinde, yerel yönetimler ve güvenlik güçlerinin koordineli çalışmaları sayesinde yoğunluğa rağmen huzurlu ve güvenli bir bayram tatili geride bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

28 Mayıs Seçimi, Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Etkinlikler, Güvenlik, Turizm, Tatil, Çeşme, İzmir, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çeşme Bayramda 1 Milyon Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 16:00:07. #.0.5#
SON DAKİKA: Çeşme Bayramda 1 Milyon Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.