Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Alaçatı Ot Festivali için İstanbul'da tanıtım toplantısına katıldı

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Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 18-21 Nisan günleri arasında düzenlenecek 13. Alaçatı Ot Festivali için İstanbul'da düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Denizli, festivalin Ege'nin doğal ve kültürel mirasını keşfetmek için eşsiz bir fırsat olduğunu söyledi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 18-21 Nisan günlerinde gerçekleştirilecek 13. Alaçatı Ot Festivali için İstanbul'daki tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda, müzisyen Ayhan Sicimoğlu, basın mensupları ve çok sayıda da davetli bulundu.

Toplantıda konuşan Başkan Denizli, Ege'nin zengin bitki örtüsüyle ve şifalı otlarıyla ünlü olduğunu, bu festivalin sadece Ege Bölgesi için değil, aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere de büyük bir değer sunduğunu vurguladı. Festivalin, Ege'nin doğal ve kültürel mirasını keşfetmek için eşsiz bir fırsat olduğunu belirtti.

"EGE BÖLGESİ'NİN ZENGİN KÜLTÜR MİRASINI YANSITACAK"

Öz'e Dönüş konseptiyle düzenlenecek 13'üncü Alaçatı Ot Festivali'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Denizli, bu konseptin festivali daha derin ve anlamlı kıldığını söyledi. Festivalin, Ege'nin bitkisel çeşitliliğini ve yöresel lezzetlerini öne çıkararak, bölgenin zengin kültür mirasını yansıtacağını belirten Denizli, festival süresince çeşitli etkinlikler ve atölyeler düzenlenerek, ziyaretçilere Ege'nin doğal kaynaklarını daha yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı sunulacağını dile getirdi.

Denizli, bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek olan festivalin daha önceki yıllardan daha canlı ve özünü koruyan bir atmosfere sahip olacağını ifade ederek, festivalin her aşamasında, Ege'nin geleneksel yaşam tarzını ve yöresel kültürünü yansıtarak, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunacaklarını söyledi.

Konuşmanın ardından katılımcılar Ege yöresine özgü ot ve bitkilerden oluşan bir tadım etkinliğine katılarak, bölgenin eşsiz lezzetlerini deneme fırsatı buldu.