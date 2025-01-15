Çeşme Belediyesi\'nden Üniversiteli Öğrencilere 10 Bin TL Destek

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(İZMİR)- Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 10 bin TL'lik eğitim desteğini üniversiteli gençlerin hesabına yatırdıklarını belirterek, "Çeşme Belediyesi olarak, üniversite öğrencilerimize destek olabilmek adına 10 bin TL'lik üniversiteli eğitim desteği burslarımızı öğrencilerimizin hesabına yatırdık. Çeşme Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya, sizlere daha iyi fırsatlar sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çeşme Belediyesi, üniversiteli öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, bu yıl yüzde yüz artırarak 10 bin TL'ye çıkardığı 'Üniversiteli Eğitim Desteği'ni öğrencilerin hesaplarına yatırdı.

"Sizlerin başarıları bizim için birer gurur kaynağı"

Belediye Başkanı Lal Denizli, "Sevgili genç arkadaşlarım, Çeşme Belediyesi olarak, üniversite öğrencilerimize destek olabilmek adına 10 bin TL'lik Üniversiteli Eğitim Desteği burslarımızı yatırdık. Sizlerin başarıları bizim için birer gurur kaynağı. Çeşme Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya, sizlere daha iyi fırsatlar sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki sizin hayalleriniz bu güzel ülkenin geleceğini şekillendirecek. Sizlere sunduğumuz bu desteğin hedeflerinize ulaşma yolunda size kolaylıklar sağlamasını en içten şekilde diliyoruz. Sizlere güveniyor, sizleri seviyor ve her zaman yanınızda destekçiniz olacağımızı bilmenizi istiyoruz" dedi.