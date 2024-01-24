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Çeşme Belediyesi Sömestir Tatili Boyunca Etkinlikler Düzenliyor - Son Dakika
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Çeşme Belediyesi Sömestir Tatili Boyunca Etkinlikler Düzenliyor

Çeşme Belediyesi, sömestir tatili süresince bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Başkan M. Ekrem Oran, öğrencileri atölye ve tiyatro programlarına davet ederek iyi tatiller diledi. Etkinlikler arasında çocuklara yönelik atölyeler ve tiyatro gösterimleri yer alıyor.

Çeşme Belediyesi Sömestir Tatili Boyunca Etkinlikler Düzenliyor
24.01.2024 - 14:28,
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Kültür sanat çalışmalarına aralıksız devam eden Çeşme Belediyesi, sömestir tatili boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Çakabey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek atölye ve tiyatro programlarına tüm öğrencileri davet ederek, çocuklara iyi tatiller diledi.

Etkinlikler kapsamında 24 Ocak Çarşamba "Duygu Haritamız", 25 Ocak Perşembe "Çocuk Olmaya Hakkım Var" 26 Ocak Cuma "Yedinci Kıtaya Yolculuk" 27 Ocak Cumartesi Çeşme Belediyesi Kent Belleği Gezisi, 29 Ocak Pazartesi "Hayvan Hakları" Atölyesi, "Bir Fikrim Var" adlı tiyatro gösterimi, 30 Ocak Salı "Maske Atölyesi", "Sağlıklı Yaşam Sokağı" adlı tiyatro, 31 Ocak Çarşamba "Elime Mum Dik" Atölyesi, 1 Şubat Perşembe "İçimdeki Çocuk Sobe" Atölyesi, 2 Şubat Cuma "Masal Çemberi" Atölyesi gösterimi olacak.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Çeşme Belediyesi Sömestir Tatili Boyunca Etkinlikler Düzenliyor - Son Dakika
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