Çeşme Belediyesi Yağmurla Mücadelede Tüm Ekipleriyle Sahada

05.02.2026 19:40  Güncelleme: 23:27
Çeşme'de etkili olan yoğun yağışlara karşı, belediye ekipleri 116’dan fazla noktada anında müdahale gerçekleştirdi. 17 ekip ve çeşitli araçlarla sürdürülen çalışmalar, vatandaşların talepleri ile koordineli bir şekilde devam ediyor.

(İZMİR) - Çeşme'de etkili olan yoğun yağışlara karşı belediye, 17 ekip ve 128 personelle sahaya indi. İlçe genelinde 116'dan fazla noktada eş zamanlı müdahale gerçekleştirilirken, vatandaşlardan gelen ihbarlar 7/24 Çözüm Merkezi üzerinden anında değerlendirildi.

İzmir'de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun yağışlara karşı Çeşme Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde eş zamanlı ve koordineli çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gün boyunca gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında 116'yı aşkın noktada müdahale ve kontrol çalışması gerçekleştirildi.

Yağışla mücadele çalışmaları; Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan toplam 17 ekip ve 128 personel ile sürdürülüyor. Sahada ayrıca 8 kepçe, 6 vidanjör, 3 ağır iş makinesi ve 4 tanker aktif olarak görev yapıyor. Gerekli görülen noktalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve İZSU ekipleriyle koordinasyon sağlanıyor.

7/24 hizmet veren Çözüm Merkezi, vatandaşlardan gelen ihbar ve talepleri sahadaki ekiplere anlık olarak iletmeye devam ediyor.

Mazgal temizliği, saha kontrolleri, su birikintilerine müdahale, yol kapatma, taş ve çamur temizliği ile riskli bölgelerde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yol kapatma ve yönlendirme çalışmalarını yürüten ekipler, yağışın etkilerine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkan Yardımcıları Emre Can Durmaz ve Banu Ayhan, yağmurdan etkilenen ev ve iş yerlerini ziyaret ederek verilen destek çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.