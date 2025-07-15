Çeşme'de Emniyet Müdürü'ne Ziyaret - Son Dakika
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Yerel

Çeşme'de Emniyet Müdürü'ne Ziyaret

Çeşme\'de Emniyet Müdürü\'ne Ziyaret
15.07.2025 18:38
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Çeşme Yerel Gazeteciler Platformu, yeni Emniyet Müdürü İsmail Kenar'ı ziyaret etti.

Çeşme Yerel Gazeteciler Platformu, 14 Temmuz'da, Çeşme'nin yeni İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kenar'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarete Platform Başkanı Gamze Karadede ile birlikte üyeler Korcan Karar, Yusuf Çınar, İsa Atagöz, Selma Artar ve Denizhan Şaşmaz katıldı. Heyet, Müdür Kenar'a çiçek takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi.

2017 yılında görev yaptığı Çeşme'den ayrılan ve bu yıl yeniden ilçeye atanan Emniyet Müdürü Kenar, Çeşme'yi yakından tanıdığını vurgulayarak, "Burada daha önce yedi yıl boyunca komiserlikten amirliğe kadar çeşitli görevlerde bulundum. O süreçte Çeşme'yi sokak sokak öğrendim. İlçenin küçük ama çözülmesi gereken sorunları var. Huzurlu bir tatil için ekip olarak her zaman göreve hazırız" dedi.

"Çeşme'de suç örgütü yapılanması yok"

Çeşme'nin güvenlik durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kenar, bazı sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği gibi ilçede suç örgütü benzeri bir yapılanmanın olmadığını vurgulayarak, "Genel tabloya ve müracaatlara baktığınızda böyle bir durum söz konusu değil. Son yıllarda şikayet sayısında ciddi bir düşüş yaşandı. Yine de ekiplerimiz devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"Çeşme Türkiye'nin gözbebeği"

İlçeye gelen vatandaşların huzurlu bir tatil geçirmeleri için tüm ekiplerin görev başında olduğunu belirten Kenar, "Çeşme Türkiye'nin gözbebeği. Bizi bu göreve layık görenlere teşekkür ediyorum. Şimdi üzerine koyarak, daha iyisini yapmak için çalışacağız" şeklinde konuştu.

Basından iş birliği mesajı

Ziyaretin sonunda Platform Başkanı Gamze Karadede, yerel basının kamuoyunu doğru bilgilendirme görevini her şartta sürdüreceğini ifade ederek, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çalışmanın önemine dikkat çekti ve Müdür Kenar'a görevinde başarılar diledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çeşme'de Emniyet Müdürü'ne Ziyaret - Son Dakika

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