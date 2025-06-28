Çeşme\'de Termal Turizm Toplantısı: Almanya ile İş Birliği Geliştiriliyor

Çeşme Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) ile Çeşme Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde, Almanya'nın Bremen kentine bağlı Osterholz ilçesinden gelen resmi heyetle birlikte önemli bir termal turizm toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Çeşme'nin turizm sezonunu dört mevsime yayma hedefi doğrultusunda atılan uluslararası iş birliği adımlarından biri olarak dikkat çekti.

ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge, toplantının açılışında yaptığı konuşmada Çeşme'nin doğal zenginliklerine ve termal kaynak potansiyeline vurgu yaptı. Belge, "Çeşme, Avrupalı ve özellikle Alman turistler için benzersiz imkanlar sunuyor. Doğallığını koruyan çevresi, kaliteli konaklama tesisleri ve şifalı termal kaynaklarıyla termal turizmde büyük bir avantaja sahibiz. Misafirperverliğimizle Alman dostlarımıza en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Osterholz Belediye Başkanı Ullrich Schlüter ise yaptığı açıklamada, Alman turistlerin güvenli, huzurlu ve doğal güzelliklere sahip destinasyonları tercih ettiğini vurgulayarak, "Çeşme, sadece güneş ve deniz turizmiyle değil, termal kaynakları ve kültürel mirasıyla da Alman halkı için cazip bir merkez olabilir. Bremen ve İzmir kardeş şehirler. Aynı şekilde Osterholz ile Gaziemir de kardeş şehir. Şimdi bu ilişkileri genişletiyor ve Çeşme'yi de özel bir partner olarak değerlendirmeye alıyoruz" dedi.

Toplantıda söz alan Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ahmet Güler ise, Çeşme'nin uluslararası düzeyde tanıtımının yeterli olmadığını belirtti. Güler, "Çeşme turizmi hala büyük ölçüde yaz aylarına sıkışmış durumda. Oysa termal kaynaklarımız ve altyapımızla yıl boyunca turist çekebilecek potansiyele sahibiz. Bu tarz iş birlikleriyle sezonu uzatmak ve Çeşme'yi dünya turizm pazarında doğru partnerlerle buluşturmak için çalışıyoruz" diye konuştu. - İZMİR