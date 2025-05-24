Çeşme Müzeler Haftası'nda Etkinlik Rüzgarı - Son Dakika
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Yerel

Çeşme Müzeler Haftası'nda Etkinlik Rüzgarı

Çeşme Müzeler Haftası\'nda Etkinlik Rüzgarı
24.05.2025 10:21
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Çeşme'de Müzeler Haftası, atölye çalışmaları ve sunumlarla kutlandı, 'Tadılabilir Müzecilik' öne çıktı.

18-24 Mayıs Müzeler Haftası, Çeşme'de düzenlenen birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı. Çeşme Kalesi ve çevresindeki müzelerde gerçekleştirilen sunumlar, sergiler, atölye çalışmaları ve özel gösterimler, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Hafta boyunca müzeler, sadece tarihi eserlerin sergilendiği alanlar olmaktan çıkıp, kültürel etkileşim ve deneyim merkezlerine dönüştü. Etkinlikler, 18 Mayıs Pazar günü deniz tarihçisi ve emekli Deniz Kurmay Albay Ali Rıza İşipek'in "Piri Reis ve Kitab-ı Bahriye" sunumuyla başladı. Ardından, "Piri Reis ve Kitab-ı Bahriye: Tarihi Akdeniz Haritaları" sergisi, Mustafa Durgun ve Mavi Canlar Orkestrasının müzik dinletisi eşliğinde açıldı.

Hafta boyunca farklı temalara sahip etkinliklerle ziyaretçilere zengin bir program sunuldu. 19 Mayıs'ta "Sakız Kahvesi Sunumu", 20 Mayıs'ta ise Osmanlı mezar taşlarının sergilendiği "Taşın Öyküsü: Mezar Taşlarından İzler" sergisi büyük ilgi gördü.

21 Mayıs Çarşamba günü, müze uzmanları rehberliğinde öğrencilere özel bilgilendirme turları düzenlendi. Gün içinde ayrıca ebru yapımı ve Tokat işi baskı boyama gibi geleneksel sanatlara dair atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde Müze Uzmanı Şeref Yumruk, "Tarih Çağları Boyunca İnsanlığın Adaptasyonu ve Müzelerin Geleceği" başlıklı söyleşisiyle izleyicilerle buluştu.

22 Mayıs Perşembe günü Müze Uzmanı Kemal Çibuk, "Değişen Toplum, Değişen Müzeler ve Denizcilik Müzeleri Örnekleri" konulu sunumunda, modern müzecilik anlayışını değerlendirdi.

Tarihi tatlarla "Tadılabilir Müzecilik" deneyimi

Haftanın en dikkat çekici etkinliği ise 24 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilen "Tadılabilir Müzecilik" uygulaması oldu. Çeşme Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Aziz Yoldaş ve öğrencileri tarafından hazırlanan "İskenderiye Usulü Sakız Kabağı Yemeği", Çeşme'ye özgü "Çalkama", "sakız koyunu yoğurdu" ve "Osmanlı şerbeti" vatandaşlara ikram edildi.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Çeşme Müze Müdürü Seher Hoşgör, " 'Tadılabilir Müzecilik', Müze deneyiminin görsel sergilemelerin ötesine geçip, ziyaretçiye tüm duyuları aracılığıyla bir etkileşim ve deneyim dünyası sunmayı hedefleyen yenilikçi bir yaklaşımdır. 'Tadılabilir Müzecilik' kavramı, müzelerin geleneksel anlatım biçimlerinin ötesine geçerek, ziyaretçilerin, eserleri ve anlatılan öyküleri tüm duyuları aracılığıyla deneyimlemesine imkan tanıyan, onları aktif birer katılımcı haline getiren modern bir müzecilik yaklaşımıdır. Bu metodoloji, müzelerin toplumla, özellikle de genç nesillerle olan etkileşimini güçlendirmekle kalmayıp, kültürel ve tarihi mirasın daha kapsayıcı, akılda kalıcı ve unutulmaz şekillerde aktarılmasını sağlar" dedi.

Müze Müdürü Hoşgör, bu projeye destek olan Ilıca Otel Genel Müdürü Ebru Tuğgan'a, Ilıca Otel Aşçıbaşısı Aslan Arslan'a, Boyalık Otel Genel Müdürü Orhan Belge'ye ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri yönetici ve çalışanlarına, Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi değerli yöneticileri, Çeşme Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne teşekkür etti.

Çeşme'deki Müzeler Haftası kutlamaları, geleneksel mirasın çağdaş yaklaşımlarla harmanlandığı örnek bir kültürel etkinlik olarak öne çıktı. Ziyaretçilere sunulan deneyimler, müzeciliğin sadece bir sergileme yöntemi değil, aynı zamanda etkileşimli bir öğrenme ve kültürel paylaşım alanı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çeşme Müzeler Haftası'nda Etkinlik Rüzgarı - Son Dakika

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