Çeşme, SKAL International\'ın Dünya Kongresi\'ne Ev Sahipliği Yaptı

Yerel

Çeşme, dünyada turizm ve sürdürülebilirlik konusunda faaliyet gösteren önemli kuruluşlardan biri olan SKAL International'ı ağırladı. Etkinlikte, Çeşme'nin eşsiz turizm potansiyeli ve doğal güzellikleri ön plana çıkarıldı.

16-21 Ekim tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilen Dünya Kongresi kapsamında Çeşme, tanıtım etkinliğine ev sahipliği yaptı. SKAL'ın 35 ülkeden 350 turizmcisi, Alaçatı Sulak Alanı, tarihi sokaklar, sakız ağaçları, Çeşme Kalesi ve Çeşme Marina gibi bölgenin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini keşfetti. ÇESTOB Başkanı Orhan Belge, Ebru Tuğgan, Ozan Atilla, Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, Hamit Çalış, Kadir Alpat ve Mehtap Alyürek etkinlikte kendilerine eşlik etti. Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından da zengin bir menü sunuldu

SKAL üyesi 350 turizmci, öğle yemeğinde Ilıca Hotel & Spa Wellness Resort'ta ağırlandı. Yemekte, Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından da zengin bir menü sunuldu. Öğle yemeğine Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Ilıca Hotel & Spa Wellness Resort'un sahibi Oğuz Özkardeş, SKAL Dünya Başkanı Anette Cardenas, Uluslararası SKAL Dernekleri Federasyonu Başkanı Orhon Atameriç ve SKAL İzmir Başkanı Güner Güney katıldı.

"Çeşme, yalnızca turizmin değil, yaşamın da ötesine geçen bir potansiyele sahip"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, etkinliğin önemine vurgu yaparak, "İzmir, böyle önemli bir turizm toplantısına ev sahipliği yapıyor. Bu vesileyle, hem şehrimiz hem de ülkemiz adına duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum. Çeşme, yalnızca turizmin değil, yaşamın da ötesine geçen bir potansiyele sahip. Bu tür organizasyonlar, hem şehrimizin hem de ülkemizin uluslararası alanda tanıtımını sağlamada büyük bir fırsat sunuyor. Katılımcılarımız, Çeşme'nin doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini yerinde görerek, bu potansiyeli keşfedecekler. Sürdürülebilir turizm anlayışımız, çevremize ve kültürel mirasımıza olan duyarlılığımızla birleşerek, gelecek nesillere aktaracağımız önemli bir değer haline geliyor" şeklinde konuştu.

"Bu tür organizasyonlar, uluslararası alanda tanıtmak adına son derece değerlidir"

Kaymakam Mehmet Maraşlı ise, "Sizleri burada görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çeşme, gerçekten cennet gibi bir yer. Türkiye'nin bu güzel köşesi olan Çeşme'yi ve İzmir'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonlar, bölgemizin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak ve uluslararası alanda tanıtmak adına son derece değerlidir" dedi.

Teşekkür plaketleri verildi

SKAL dönem başkanları ve bölge başkanları, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, Ilıca Otel Müdürü Ebru Tuğgan ve Ilıca Hotel & Spa Wellness Resort'un sahibi Oğuz Özkardeş'e teşekkür plaketi takdim etti.

"Kongre yapılan şehirlerde turist sayısında ve turizm gelirlerinde yüzde 30'a varan artışlar yaşanabiliyor"

İzmir SKAL Kulübü Başkanı Güner Güney, kongrenin İzmir ve ülke tanıtımı için büyük bir şans olduğunu vurgulayarak, "Yapılan araştırmalarda, kongre yapılan şehirlerde turist sayısında ve turizm gelirlerinde yüzde 30'a varan artışlar yaşanabiliyor. Çünkü biz turizm noktasında önemli insanları bir araya getiriyoruz" dedi.

Kongre, 21 Ekim'de sona erecek. - İZMİR