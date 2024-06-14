Yerel

Yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Hakimler ve Savcılar Kurulunca Çeşme'ye Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu.

Coğrafi durum, yargı çevreleri ve iş yükü dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun olumlu görüşleri ile birlikte, Adli ve İdari Yargı 2024 yılı Ana Kararnamesi'ne göre; Çeşme, Dörtyol, Milas, Polatlı, Birecik, Ergani ve Reyhanlı ilçelerine ilk kez Ağır Ceza Mahkemesi kurularak faaliyete geçirilmesi planlandı. Bu ilçelere Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ataması yapıldı. Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üyeleri de atandı. Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ise Emre Erdemir oldu.

Bakan Tunç'tan "Hayırlı olsun" mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından kararnameyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacak. Yeni görev yerlerine atanan hakim ve Cumhuriyet Savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda başarılar diliyorum. Kararname, hakim ve savcılarımız ile aileleri, yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olsun. - İZMİR