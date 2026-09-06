Baba-oğul şehitler 104. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
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Baba-oğul şehitler 104. yıl dönümünde anıldı

Baba-oğul şehitler 104. yıl dönümünde anıldı
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Milli Mücadele kahramanlarından Çetmili Kara Ali Çavuş ile oğlu Sancaktar Mehmet Onbaşı, şehadetlerinin 104. yıl dönümünde Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Çetmi Mahallesi'nde torunlarının düzenlediği programla anıldı. Mevlid-i Şerif okutulup dualar edilen törende, baba-oğul anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından katılımcılara mevlit yemeği ikram edildi.

Milli Mücadele kahramanlarından Çetmili Kara Ali Çavuş ile oğlu Sancaktar Mehmet Onbaşı, şehadetlerinin 104. yıl dönümünde memleketleri Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Yerleşim merkezinde ve ilçe dışında yaşayan torunları tarafından düzenlenen program, Çetmi Mahallesi Şehitler ve Gaziler Parkı'nda gerçekleştirildi. Kara Ali Çavuş ile oğlu Mehmet Onbaşı için Mevlid-i Şerif okutularak dualar edildi. Programda tüm şehitler de rahmet ve minnetle anıldı. Parkta bulunan baba-oğul anıtının önünde Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programın sonunda katılımcılara mevlit yemeği ikram edildi.

Kaynak: İHA

Beyşehir, Onbaşı, Çetmi, Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Baba-oğul şehitler 104. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

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