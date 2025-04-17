Cevat Şakir Kabaağaçlı, 135. Yıl Dönümünde Bodrum'da Anıldı - Son Dakika
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Cevat Şakir Kabaağaçlı, 135. Yıl Dönümünde Bodrum'da Anıldı

Cevat Şakir Kabaağaçlı, 135. Yıl Dönümünde Bodrum\'da Anıldı

Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, doğumunun 135. yıl dönümünde Bodrum'da bir anma töreniyle yad edildi. Etkinlik, kabri başında yapılan konuşmalar ve müzik dinletisiyle gerçekleştirildi.

17.04.2025 15:19  Güncelleme: 15:22
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"Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı, doğumunun 135. yıl dönümünde çok sevdiği Bodrum'da düzenlenen özel bir programla anıldı.

Gazeteci, yazar, ressam, şair, rehber, araştırmacı Cevat Şakir Kabaağaçlı için doğumunun 135. yıl dönümünde Gümbet Gönültepe'de bulunan mezarı başında anma töreni yapıldı. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan programa Belediye Başkan Yardımcıları Kanat Özsert ile İlknur Ülküm Seferoğlu, Cevat Şakir Mahalle Muhtarı Göksel Çamlı, Balıkçı'nın aile fertleri, edebiyatseverler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte eğitimciler Hatice Orman ve Hatice Yücel, Arkeolog Ayşe Temiz ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Balıkçı ile ilgili düşüncelerini belirttikleri konuşmalarını gerçekleştirdi. Cevat Şakir'in ailesinden Joanne Aliye Noonan, Derya Kabaağaçlı, Ege Savaş ve Sibel Kabaağaçlı ise duygu ve dileklerini paylaşarak onun hatırasını yaşatmaya çalışan herkese teşekkürlerini sundu.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert ise konuşmasında "Gazeteci, yazar, ressam, şair, rehber, araştırmacı gibi kimlikleri ile adını dünyaya duyuran; kentimizin gelişimi ve değişimi için büyük emek harcayan Halikarnas Balıkçısı'nı saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Bugüne kadar nice tarihi kişiliğe, sanatçıya, düşün insanlarına ilham olan eşsiz kentimizde böylesi önemli bir kişinin yaşamış olması bizlere gurur veriyor. Ülkemizin ve kentimizin en büyük değerlerinden biri olan, çok yönlü kişiliği ile hayat yolumuzda ufkumuzu aydınlatan Cevat Şakir Kabaağaçlı'yı anmaya, hatırlamaya ve hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Etkinlik, müzisyen Lon Briet ve Noemi Cingöz'ün gerçekleştirdiği müzik dinletisiyle devam etti. Hüseyin Boyacı İlkokulu öğrencilerinin Halikarnas Balıkçısı'nın doğaya ve insana olan sevgisini sahnelediği oratoryo ise izleyicilerden büyük beğeni topladı. Program, katılımcıların Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın mezarına çiçekler bırakmasıyla sona erdi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cevat Şakir Kabaağaçlı, 135. Yıl Dönümünde Bodrum'da Anıldı - Son Dakika

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