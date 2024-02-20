Çevre Bakanlığı, Kayseri\'de 33 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kayseri'de bulunan muhtelif 33 arsa açık arttırma ile satılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kayseri'nin Develi, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Sarıoğlan ve Talas ilçelerinde bulunan 33 muhtelif arsa açık arttırma usulü ile satışa çıkarılacak. Arsanın peşin alımında yüzde 20 indirim uygulanırken, yüzde 25 peşin olarak yapılan ödemelerde ise 24 ay vade imkanı sağlanacak.

29 Şubat günü saat 10.30'da yapılacak açık arttırmaya Ankara ve İstanbul'dan katılım sağlanabilecekken, internet üzerinden de canlı katılım sağlanabilecek. İnternet katılımı için ise kayıtlar 26 Şubat günü saat 10.30'da sona erecek. - KAYSERİ