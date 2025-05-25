Çevreci Belediyeler Birliği 2025 Yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı Edremit\'te Gerçekleştirildi

Çevreci Belediyeler Birliği 2025 Yılı 1. Olağan Meclis Toplantı Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın ev sahipliğinde, Birlik Başkanı Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Çanakkale Belediyesi Meclis Üyesi Fatma Kaynaş, Birlik Başkan Vekili Coşkun Tanış encümen üyeliğine seçildi.

Çevreyi korumak, doğal kaynakları verimli kullanmak ve sürdürülebilir bir gelecek için atılabilecek adımların değerlendirildiği toplantıda, birlik üyeleri karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Konu ile ilgili bilgi veren Başkan Gençay, "Çevreci Belediyeler Birliği Encümeni'ne yeniden seçilmiş olmanın gururunu yaşıyorum. Çevre dostu, doğayla uyumlu kentler için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Didim için, doğa için, gelecek kuşaklar için üretmeye devam." dedi - AYDIN