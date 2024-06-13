Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi kapsamında Kaynaşlı'da öğrenciler eğlendi - Son Dakika
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Yerel

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi kapsamında Kaynaşlı'da öğrenciler eğlendi

Düzce Müftülüğü tarafından başlatılan Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Kaynaşlı'da düzenlenen etkinlikte öğrenciler yıl sonu kapanış programında doyasıya eğlendi. Gençlik Merkezi gönüllülerince düzenlenen etkinlikte çocuklar gün boyu oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdiler.

13.06.2024 09:26
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Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum projesi çerçevesinde Kaynaşlı'da öğrenciler doyasıya eğlendi.

Düzce Müftülüğü tarafından başlatılan Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi il genelinde devam ediyor. Bu çerçevede Kaynaşlı'da projeye dahil olan öğrencilere yönelik Gençlik Merkezi gönüllülerince etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler yıl sonu kapanış programında doyasıya eğlendi. Etkinlikte çocuklar gün boyu oyunlar oynadı keyifli vakit geçirdiler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi kapsamında Kaynaşlı'da öğrenciler eğlendi - Son Dakika

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