Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi kapsamında Kaynaşlı'da öğrenciler eğlendi

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Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum projesi çerçevesinde Kaynaşlı'da öğrenciler doyasıya eğlendi.

Düzce Müftülüğü tarafından başlatılan Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi il genelinde devam ediyor. Bu çerçevede Kaynaşlı'da projeye dahil olan öğrencilere yönelik Gençlik Merkezi gönüllülerince etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler yıl sonu kapanış programında doyasıya eğlendi. Etkinlikte çocuklar gün boyu oyunlar oynadı keyifli vakit geçirdiler. - DÜZCE