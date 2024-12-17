Ceyda Sayar, Piyano Yarışmasında Türkiye Birincisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ceyda Sayar, Piyano Yarışmasında Türkiye Birincisi

Ceyda Sayar, Piyano Yarışmasında Türkiye Birincisi

Gaziantep Kolej Vakfı öğrencisi Ceyda Sayar, 5. Ulusal Altın Nota Piyano Yarışması'nda birinci oldu.

17.12.2024 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencisi Ceyda Sayar, 5. Ulusal Altın Nota Piyano Yarışması'nda gösterdiği yüksek performansın ardından 10-11 yaş profesyonel kategorisinde Türkiye birinciliğini kazandı.

Akademik alandaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da başarıdan başarıya koşan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri müzik alanındaki yüksek performanslarıyla da dikkat çekiyor. Yurt Çağdaş Kültür Derneği tarafından düzenlenen 5. Ulusal Altın Nota Piyano Yarışması'nda 10-11 yaş profesyonel kategoride yarışmaya katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi Ceyda Sayar gösterdiği yüksek performansla birinciliği elde etti.

Elde edilen derecelerin öğrencinin gelecekteki müzik kariyeri için büyük önem taşıdığını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel başarıların hiçbir zaman tesadüf olmadığını dile getirdi. Şampiyon öğrenciyi kutlayan Gürsel öğrenci velileri ve öğretmenlerine de teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, gaziantep, Türkiye, Eğitim, Sanat, Yerel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ceyda Sayar, Piyano Yarışmasında Türkiye Birincisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:35 Rusya, Taliban’ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor Rusya, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor
20:12 Galatasaray-Trabzonspor maçın seyrini değiştiren penaltının VAR kayıtları açıklandı Galatasaray-Trabzonspor maçın seyrini değiştiren penaltının VAR kayıtları açıklandı
20:10 ABD’de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış ABD'de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış
19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
05:46 Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da kameralara yakalandı Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:47 Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 20:58:47. #1.12#
SON DAKİKA: Ceyda Sayar, Piyano Yarışmasında Türkiye Birincisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.