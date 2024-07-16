Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 112 mahalleye eşit hizmet veriyor

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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, üç aylık görev süresinde önemli işlere imza attıklarını belirterek, "Ceyhan'ın 112 mahallesine ayrım yapmaksızın eşit hizmet veriyoruz" dedi.

Aydar, Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, üç aylık görev süresi boyunca gerçekleştirilen hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Kadir Aydar, 31 Mart seçimlerinde göreve seçilmiş muhtarlarla birlikte çalışmanın önemine değindi ve tüm mahallelerin aynı kalitede hizmet alacağını vurguladı.

112 mahalleye eşit hizmet

Ceyhan'ın 112 mahallesine eşit hizmet götüreceğine vurgu yapan Başkan Kadir Aydar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sizler de bizler gibi 31 Mart'ta halkın desteği ile demokrasinin gereği olarak sandıkta mahallelerimizi temsilen seçildiniz. Ceyhan Belediye Başkanı olarak mahalle muhtarlarımızla birlikte asli görevimiz, mahallelere verdiğimiz sözleri tutmak ve en iyi hizmeti götürmektir. 112 mahallemizdeki hemşehrilerimizin hepsi bizim için aynıdır. Siyasi görüşleri ne olursa olsun, verdikleri oy ne olursa olsun, hizmet götürmemizde bir kriter değildir. Kriter şudur: En az hizmet almış mahallelerimizden başlayarak tüm Ceyhan'a eşit hizmet götürmektir."

300 adet yeni çöp konteyneri dağıtıldı

Mahalle muhtarlarına üç aylık görev sürecinde yapılan hizmetleri anlatan Başkan Kadir Aydar, eşit hizmet anlayışı çerçevesinde ihtiyaç duyulan kırsal ve merkez mahallelere toplam 300 adet yeni çöp konteyneri dağıtıldığını ve İstasyon Caddesi ile Sanayi Bölgesi'ne akıllı kavşaklar yapıldığını duyurdu. Bu çalışmaların tüm mahallelere yönelik olduğunu ve her bölgenin ihtiyaçlarının eşit şekilde karşılandığını ifade etti.

28 bin metrekare yeni yaşam alanı yapılıyor

Göreve geldiği ilk gün temizlik işleri müdürlüğünü kaldırarak, 17 bin metrekarelik alanı ise modern bir kent meydanı olması için ilk kazmayı vurduklarını belirten Aydar, Namık Kemal Mahallesi'nde 9 bin metrekarelik İsmet İnönü Koşu, Spor ve Gençlik Parkı'nın tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Ceyhan'a, içerisinde kafeterya, oyun ve spor alanları, kreş ve yürüyüş yolu bulunan modern bir kent meydanı ile park kazandırdıklarını belirten Başkan Aydar, parkın yanına açılan yeni caddenin de asfaltlanarak hizmete açıldığını söyledi.

"Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz"

İhtiyaç sahibi emeklilere 7'şer bin TL ikramiye verdiklerini, ihtiyaç sahibi vatandaşlara et kart dağıttıklarını ve hurdalıkta duran asfalt makinesi finişer onarılarak belediye envanterine kazandırıldığını açıklayan Aydar, İstiklal, Ulus, Mithatpaşa Mahallesi ile Şahin Özbilen ve İbrahim Mete Bulvarı'ndaki TOKİ konutlarına köprü yapımı konusunda bir engel kalmadığını ve Devlet Demir Yolları'ndan onay aldıklarını belirtti. Seçimden önce verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini ifade eden Aydar, "En son yaptığımız görüşmeler ve yazışmalar sonucunda, Ceyhan'da ilk üst köprüyü Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ile birlikte yapacağız" dedi.

Muhtarlardan Başkan Aydar'a teşekkür

Toplantıda mahalle muhtarlarını tek tek dinlediği için Başkan Aydar'a teşekkür ederek, mahalleleri için talep ve önerilerini paylaştı. Başkan Aydar ise sözlerini, toplantıya katılan muhtarlara teşekkür ederek, "112 mahalle bizim için hepsi aynıdır. Ceyhan'ın her köşesini daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde tamamladı.

Toplantıya Adana Büyükşehir Belediyesi Birinci Bölge Müdürü Mehmet Kılıç ile Ceyhan Belediyesi müdürleri de katıldı. - ADANA