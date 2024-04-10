Ceyhan Belediye Meclisi Ramazan Bayramı\'nda ilk toplantısını gerçekleştirdi

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Ceyhan Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminden sonra ilk toplantısını Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar başkanlığında gerçekleştirdi. Başkan Aydar, "Ceyhan'ı Adana'nın en gelişmiş ilçelerinden biri haline getireceğiz ve fark oluşturacağız. Yapacağımız güzel işlerde kararlarımızın oy birliğiyle geçeceğine eminim" dedi.

Ceyhan Belediye Meclisi'nin ilk toplantısının birinci oturumunda yasa gereği en genç meclis üyelerinin katiplik koltuğuna oturdu. Kadir Aydar'ın başkanlık yaptığı toplantı, aziz şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Başkanlık divanı ile meclis birinci ve ikinci başkanvekili seçimi için gizli oylama yapıldı. 1'inci Meclis Başkanvekili CHP'li Sevilay Yıldız, 2'nci Meclis Başkanvekili ise Cemal Gürsel İlçe seçildi.

Başkanlık divanı asil ve yedek katiplerin belirlenmesi seçimiyle devam eden oturumda CHP grubunun adayları Nurgül Cerit ve Binnaz Alkan, asil, İrfan İnce ve Ercan Tosun yedek katip seçildi.

'DAHA ÇAĞDAŞ BİR CEYHAN'

Encümen oylamasında ise Alaattin Yıldırım, Sedat Akkuş ve İzzettin Aydemir, encümen üyesi seçildi.

Seçimlerle ilgili gündem maddelerinin ardından konuşan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ilçeyi Adana'nın en gelişmiş ilçelerinden biri haline getirip fark oluşturacaklarını belirterek, Yapacağımız güzel işlerde kararlarımızın oy birliğiyle geçeceğine eminim. 5 yıl boyunca ilçeye hizmet edecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Bugünden itibaren Ceyhan'ın tamamına hizmet edeceğim. Bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğimden ve Ceyhan'a en güzel hizmetleri yapacağımdan emin olabilirsiniz. Ceyhan Belediyesi'nin halkın vergileriyle oluşan bütçesini kuruşuna kadar daha çağdaş, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Ceyhan bırakmak için kullanacağız. Ceyhan'da her vatandaşımızın huzuru, refahı ve mutluluğu için gece gündüz çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısının 2'nci oturumunun için 13 Nisan Cumartesi günü saat 11: 00'de devam etmesi, oy çokluğuyla kabul edildi. - ADANA