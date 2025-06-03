Ceyhan Belediye Meclisi Üyeleri, Başkan Aydar'a Destek Verdiklerini Açıkladı - Son Dakika
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Ceyhan Belediye Meclisi Üyeleri, Başkan Aydar'a Destek Verdiklerini Açıkladı

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03.06.2025 10:57  Güncelleme: 11:07
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Ceyhan Belediye Meclisi Üyeleri, Başkan Aydar\'a Destek Verdiklerini Açıkladı
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Ceyhan Belediye Meclisi üyesi Alaaddin Yıldırım, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a destek vererek, onun en kısa sürede göreve devam edeceğine inandıklarını belirtti. Yıldırım, soruşturmanın belediyenin kurumsal yapısıyla ilgisi olmadığını söyledi.

(ADANA) - Ceyhan Belediye Meclisi üyesi Alaaddin Yıldırım, İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın yanında olduklarını belirterek, "Belediye Başkanımız Sayın Kadir Aydar en kısa sürede aramızda olacağına inancımız ve ona güvenimiz tamdır. Halkın gönlündeki yerini bir kez daha perçinleyerek görevine kaldığı yerden devam edecektir" dedi.

Ceyhan Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkan Vekili Cemal Gürsel İlci yönetiminde Murat Göğebakan Kültür Merkezi meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, gündem maddelerine geçilmeden CHP Grubu adına Meclis üyesi Alaaddin Yıldırım açıklama yaptı.

Yıldırım, soruşturmanın belediyenin kurumsal yapısıyla hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, Aydar'ın bu süreçte daha çok bilgisine başvurulmak üzere dosyada yer aldığını söyledi. Yıldırım, şu açıklamayı yaptı:

"Değerli meclis üyeleri, Kıymetli Ceyhanlılar, bugün burada, belediye başkanımızın dahil olduğu bir süreçle ilgili kısa bir açıklama yapma gereği duyuyoruz. Ceyhan Belediye Başkanımız Sayın Kadir Aydar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmaya dahil edilmesi bizleri derinden üzmüştür, bu soruşturmanın belediyemizin kurumsal yapısı ile alakası yoktur, başkanımız soruşturma dosyasında adı daha çok bilgisine başvurulma amaçlıdır. Ancak şunu özellikle vurgulamak isterim ki bizler Sayın Başkan'ımızın bugüne kadar ortaya koyduğu doğru, dürüst ve şeffaf yönetim anlayışına, halktan yana tavrına ve tertemiz vicdanına yürekten inanıyoruz. Sayın Başkan'ımız göreve geldiği ilk günden bu yana Ceyhan'a gece gündüz demeden hizmet etmiş, hiçbir kişisel çıkar gözetmeden halkın emanetini hakkıyla taşımıştır. Bugün karşı karşıya kaldığı bu durumun da kısa sürede açıklığa kavuşacağına ve adaletin gereğini yaparak Sayın Başkan'ımızın süreç sonunda hak ettiği şekilde ve kısa bir süre içerisinde yeniden görevine döndüreceğine inancımız tamdır. Belediyemizin kurumsal işleyişi, Sayın Başkan'ımızın da temennisiyle aynı ciddiyet ve sorumlulukla sürdürülecektir. Ceyhan halkının iradesine saygı duyan ve o iradeyi temsil eden bu meclis, Başkanımızın yanında olmaya devam edecektir. Belediye Başkanımız Sayın Kadir Aydar en kısa sürede aramızda olacağına inancımız ve ona güvenimiz tamdır. Halkın gönlündeki yerini bir kez daha perçinleyerek görevine kaldığı yerden devam edecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ceyhan Belediye Meclisi Üyeleri, Başkan Aydar'a Destek Verdiklerini Açıkladı - Son Dakika

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