Ceyhan Belediyesi’nden Emeklilere 5 Bin TL Bayram İkramiyesi - Son Dakika
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Yerel

Ceyhan Belediyesi’nden Emeklilere 5 Bin TL Bayram İkramiyesi

Ceyhan Belediyesi, ilçede yaşayan bin emeklinin hesabına 5 TL'lik bayram ikramiyesi yatırdı. Belediye Başkanı Kadir Aydar, emeklilere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

26.03.2025 14:15  Güncelleme: 15:41
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(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, ilçede yaşayan bin emeklinin hesabına 5 TL'lik bayram ikramiyesini yatırdı. Verdiği sözleri tutmaya devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Şartlara uyanlara da uymayanlara da destek vererek kimseyi mağdur etmiyoruz. Emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ceyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuran ve kriterlere uyan emeklilerin hesaplarına 5 bin TL yatırıldı. Başvurusu olumsuz sonuçlanan emeklilerin hesaplarına ise bin TL ek ödeme yapılarak, 4 bin TL olan bayram ikramiyesi 5 bin TL'ye tamamlandı.

Ceyhan Belediyesi tarafından Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda emeklilere yönelik destekler anlatıldı. Başkan Aydar'ın il dışındaki programı nedeniyle katılamadığı toplantıya, Belediye Meclis Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız başkanlık etti. Programda konuşan Yıldız, Aydar'ın emeklilere verdiği sözü ikinci kez yerine getirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Verdiğimiz sözü ikinci defa yerine getiriyoruz. Ramazan Bayramı'nda da bu mutluluğu Kadir Başkanımız bizlere yaşattı, sağ olsun. İlk olarak Kurban Bayramı'nda ilk taksiti hesaplarınıza göndermiştik. Şimdi de ikinci taksiti Ramazan Bayramı'nda yatırıyoruz. Kadir Başkan, 31 Mart öncesi verdiği sözleri sırasıyla yerine getirmeye devam ediyor. Sosyal belediyeciliğin en iyi örneğini Ceyhan'da gösteriyoruz. Bu anlayışıyla emeklilerimizin yanında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz."

Başkan Aydar da sinevizyon gösterimi aracılığıyla emeklilere hitap etti. Aydar, şöyle konuştu:

"Kıymetli Ceyhanlılar, Ceyhan Belediyesi olarak verdiğimiz sözü tutuyoruz ve emeklilerimize 5 bin TL bayram ikramiyesi yatırıyoruz. Şartlara uyanlara da uymayanlara da destek vererek kimseyi mağdur etmiyoruz. Bugün aranızda olmayı çok isterdim ancak parti programım nedeniyle şehir dışındayım. Meclis Başkan Vekilimiz Sevil Aydar Yıldız ve Sosyal Yardım İşleri Müdürümüz Burcu Hanım orada olacak. Gönlüm sizinle, desteğim sizinle. Emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Belediye Başkan Vekili Kaan Tüylü ise şunları kaydetti:

"Kıymetli Ceyhanlılar, söz verdiğimiz gibi geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyelerini ulaştırmıştık. Bu kapsamda, 405 emeklimizin ikramiyesini Ceyhan Belediyesi bütçesinden, geri kalan kısmı ise hayırsever iş insanlarının katkılarıyla, diğer belediye başkanlarımızın destekleriyle ve Ceyhan Belediye Başkanımız Sayın Kadir Aydar'ın öz varlıklarından finanse ederek toplamda 2 bin 762 ihtiyaç sahibi emeklimize bayram desteği sağlamıştık. Ramazan ayında ise Ceyhan'da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için her gün 16 bin ekmek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Şimdi de Ramazan Bayramı öncesinde, ikinci kez sözümüzü tutarak ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlarımızın yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün itibarıyla 5 bin TL bayram ikramiyelerini hesaplarına yatırdık. Tüm emeklilerimize ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı bayramlar diliyorum."

Emeklilerden Başkan Aydar'a teşekkür

Aydar'ın seçim öncesi verdiği sözleri tek tek yerine getirdiğini belirten emekli vatandaşlar, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-"Sağ olsun, Allah razı olsun belediyemizden, emeklilerin yanında oldu. Her zaman yanımızda olmasını isteriz, biz de her zaman yanında oluruz."

-"Kadir Başkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Bu bayramda unutmadı bizleri sağ olsun. Bir damla da olsa bize gerçekten bir nimet."

-"Kadir Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, emeklilerin yanında olduğu için. Bu bayramda da bizleri çok mutlu etti."

-"Emeklilerin genel durumu ortada. Ceyhan'da yaşayan emekliler olarak böyle bir belediye başkanına sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Kendilerinden bin kere Allah razı olsun. Başarılarının devamını dileriz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ceyhan Belediyesi’nden Emeklilere 5 Bin TL Bayram İkramiyesi - Son Dakika

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