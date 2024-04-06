Ceyhan Halkı Kadir Gecesi İftar Programında Buluştu

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Ceyhan halkı, Kadir Gecesi'nde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın ortaklaşa düzenlediği İftar programında bir araya geldi.

Ramazan ayının ilk gününden itibaren kurulan iftar sofraları, Kadir Gecesi'nde de binlerce Ceyhanlıyı bir araya getirdi.

İftar programına katılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, birlik, beraberlik, kardeşlik mesajları verdi, Ceyhanlıların Kadir Gecesi'ni kutladı.

Ceyhan'da dolu dolu 5 yıla hazır olduğunu, hiçbir hemşehrisini birbirinden ayırmadığını, Ceyhanlıları sevdiğini ve Ceyhanlıların da kendisini sevdiğini her fırsatta gösterdiğini kaydeden Başkan Aydar, "Ramazan ayı dostluktur, barıştır, kardeşliktir. Hep birlikte dostluk rüzgarları estireceğiz, kardeş olacağız" dedi.

Başkan Aydar, şöyle devam etti:

"KÖTÜLÜKLERDEN ARINALIM"

"Ramazan Bayramımız şimdiden mübarek olsun. Allah tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin. Kadir Gecemizin hayrı üzerimize olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum

Hiç şüphesiz bu mübarek gece kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için büyük bir fırsattır.

Bu gecenin hepimizi birlik, beraberlik, bereket, yardımlaşma ve paylaşma ikliminde birleştirmesini, daha güzel bir geleceğe kapılar açmasını temenni ediyor, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum."