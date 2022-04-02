Ceylan Karavil Park AVM'den Dünya Otizm Gününe büyük destek - Son Dakika
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Ceylan Karavil Park AVM'den Dünya Otizm Gününe büyük destek

02.04.2022 17:49
Ceylan Karavil Park AVM'den Dünya Otizm Gününe büyük destek

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM, 2 Nisan Dünya Otizm gününde alışveriş merkezinin birçok noktasında ayrı ayrı stantlar kurup farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM, 2 Nisan Dünya Otizm gününde alışveriş merkezinin birçok noktasında ayrı ayrı stantlar kurup farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.

Özel bir Uygulama Merkezinde eğitim gören otizmli öğrencilerin yaptıkları el yapımı hediyelik eşyalar Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezinde sergilenerek, elde ettikleri kazanç ile ihtiyaçlarını gidermeleri sağlandı. Başka bir Rehabilitasyon Merkezinin Otizmli öğrencileri, ise bando ekibi eşliğinde alışveriş merkezinin tüm katlarında dolaşarak otizm farkındalığını binlerce ziyaretçiye yaşattı.

Yine aynı çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan bilgilendirme standın da, alışveriş merkezine gelen ziyaretçilere otizm ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Ceylan Karavil Park AVM Yetkilileri, "Ev sahipliği yaptığımız bu farkındalık çalışmaları sayesinde binlerce ziyaretçimize ulaşıp, otizm farkındalık gününe dikkat çektik. Özel çocuklarımızın ve bireylerin kendini iyi hissedecekleri bütün projelerine destek verip, değerli olduklarını ve her anlamda yanlarında olup, destek vermeye devam edeceğimizi belirtirken, aynı zamanda bu tür sosyal sorumluluk projelerine katılım sağlayıp, ev sahipliği yapmanın büyük gururunu ve mutluluğunu yaşadığımızı dile getirmek isteriz" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR

Ceylan Karavil Park AVM'den Dünya Otizm Gününe büyük destek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ceylan Karavil Park AVM'den Dünya Otizm Gününe büyük destek - Son Dakika


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