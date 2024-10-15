Ceylanpınar'da Öğrencilere Karşıdan Karşıya Geçme Eğitimi

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Okul önünde hem eğitim hem denetim

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis ekipleri, okul önünde öğrencilere karşıdan karşıya geçme eğitimleri vererek araçlar üzerinde uygulama yaptı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis ekipleri, öğrencilerin giriş çıkış saatlerinde yolun karşısına nasıl geçmeleri gerektiği konusunda uygulamalı eğitim verdi. Çocuklarla birlikte yolun karşısına geçen polisler, yolda ne yapmaları gerektiğini anlattı.

Karşıdan karşıya geçme eğitiminin ardından okul önünde asayiş uygulaması yapan ekipler, araçları durdurup içerisinde arama yaptı. Okul çevresindeki park ve bahçelerde de denetim yapan narkotik polisleri, çocukları ve gençleri uyuşturucu konusunda bilgilendirip çeşitli uyarıla yaptı.