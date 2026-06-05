Bodrum\'da Ceza İnfaz Personeli Günü töreni

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ceza İnfaz Personeli Günü kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Ceza İnfaz Personeli Günü kutlamaları kapsamında Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törene Bodrum Ceza İnfaz Kurumları Müdürü Eren Gümüşalan, Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Tekin ile ceza infaz personelleri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında bugün Cuma namazına müteakip Kızılhisarlı Mustafa Camii'nde başta tüm şehit ve gaziler ile vefat eden ceza infaz personelleri için mevlit okutulacak. Ardından cami önünde lokma hayrı düzenlenecek. - MUĞLA