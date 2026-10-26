Cezayir parlamentosu Nijer'deki Madama'ya asker göndermeyi onayladı

Cezayir parlamentosu 1973 Arap- İsrail savaşından bu yana ilk kez ülke dışına asker gönderme kararı alarak Nijer'e asker gönderilmesini onayladı.

Cezayir parlamentosu, Nijer'e asker gönderilmesi kararını onayladı. Parlamentoda dün yapılan oylamada, Nijer'in kuzeydoğusunda ve Libya sınırında bulunan Madama'ya asker gönderilmesi kararı oybirliği ile kabul edildi. Parlamento tarafından yapılan açıklamada, bu adımın Cezayir'in 1973 Arap- İsrail savaşından bu yana gerçekleştirdiği ilk yurt dışı asker konuşlandırması olacağı vurgulandı.

Cezayir, Nijer'deki mevcut askeri yönetimi iktidara getiren 2023 yılındaki darbeye karşı çıkmıştı. Geçtiğimiz yıl, Cezayir'in sınır yakınlarında bir Mali'ye ait insansız hava aracını düşürmesinin ardından Nijer, Cezayir büyükelçisini geri çekmiş ve iki ülke ilişkileri bozulmuştu. Nijer Devlet Başkanı Abdourahamane Tiani'nin Şubat ayında Cezayir'i ziyaret etmesi, Nijer Savunma Bakanı Salifou Mody'in ise güvenlik iş birliğine yönelik görüşmelerde bulunmak üzere savunma uzmanlarından oluşan bir heyetle birlikte 20 Ekim'de Cezayir'e gitmesi ilişkileri yumuşatmıştı.