CHP 81 İlde Sahada.

04.05.2026 18:04  Güncelleme: 19:45
CHP Sinop İl Başkanlığı tarafından, parti tarafından alınan karar doğrultusunda saha çalışmaları gerçekleştirildi. CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya  “Anket verilerinin tamamı gösteriyor ki CHP Türkiye'de de iktidar olacak” dedi. Saha çalışmaları kapsamında konuşan Orhan Baltacı adlı Sinoplu ise, “Emekliyim ama çalışmak mecburiyetindeyim. 'Bu yaştan sonra neden çalışıyorsun' diyorlar bana. Mecburum. Hayatımı başka türlü devam ettiremiyorum” dedi.

Haber: Mustafa USTA

CHP Sinop İl Başkanlığı tarafından Sinop merkezde ve 9 ilçede eş zamanlı saha çalışmaları düzenlendi, esnaf ziyaret edildi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, ziyaretlere ilişkin açıklamasında, vatandaşa hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yurttaşlarla sık sık beraber olduklarını ifade eden Gürbüz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızda, esnaflarımızda giderek artan çok büyük bir serzeniş var, yılgınlık var. Hayat pahalılığın çok arttığını, alım gücünün çok düştüğünü ve bu nedenle ekonomide çok büyük bir daralma olduğunu beyan ediyorlar. Emekli vatandaşlarımızın yıl başında aldıkları gelirler, maaşlar enflasyon karşısına çok eridi. Asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız, işçilerimiz ara zam talep ediyorlar. Emekliler enflasyonun 6 ayda bir değil de 3 ayda bir yaşadıkları enflasyonun maaşlarına yansıtılmasını istiyorlar."

Gürbüz, partisinin üyelerinin tam kadro sahada olduğunu anlatarak, "Vatandaşın derdini dinliyoruz. Vatandaşımızın haklı serzenişini dinliyoruz. Taleplerini alıyoruz. Onlarla hemhal oluyoruz. Onların sorunlarını çözmek için biz sahadayız. Aslında vatandaşlarımızda umut her şeye rağmen var. Umut tüketmemişler ama özellikle ekonomik anlamda karar vericilerin de vatandaşlarımızın bu serzenişini, bu haklı isyanını duymaları gerekli olduğunu bir kez daha yaşayarak ziyaretlerimizde görmüş olduk. Paralarının alım gücü kalmamış. Kasaba gidemiyorlar. Markete gittiklerinde makarna alıyorlar. Bugün birkaç tane restoranda gezdik. Gencecik çocuklarımız, öğrencilerimiz en ucuz gıdaya yöneliyorlar. Alım güçleri makarnaya yetiyor veya bir sandviçe yetiyor. Sağlıklı gıdaya erişemiyorlar. Giderek bir derinleşen krizi gördüğümüzü dile getirebilirim" diye konuştu.

"Anket verilerinin tamamı gösteriyor ki CHP Türkiye'de iktidar olacak"

CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya da partisinin "saha" mesajı üzerine Sinop'ta 9 yerde eş zamanlı sahada olduklarını ve esnafın derdini dinlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını onlara iletmek için sahadayız. Bugün vatandaşın alım gücünün iyice düştüğünü, esnafın bir ürünü sattıktan sonra yerine yenisini koyamaz hale geldiğini gördük. Hem bizler hem belediye başkanlarımız sık sık sahada vatandaşın derdini dinlemek noktasındayız. Bugün de gördüğümüz manzara farklı değil. Bundan sonra CHP örgütleri bugüne kadar olan enerjilerini, sahadaki performanslarını daha da arttıracaklar. Anket verilerinin tamamı da gösteriyor ki CHP Türkiye'de de iktidar olacak. Sinop'ta da birinci parti olacak ve biz ilimizde çözülmedik sorun, sıkılmadık insan eli ve dinlenmeyen dert bırakmamış olacağız. Bu bakımdan da çalışmalarımızı artırmış olacağız."

"Emekliyim ama çalışmak mecburiyetindeyim"

Saha çalışmaları kapsamında yapılan ziyaretlerde konuşan emekli vatandaş Orhan Baltacı, "Emekliyim ama çalışmak mecburiyetindeyim. 'Bu yaştan sonra neden çalışıyorsun' diyorlar bana. Mecburum. Hayatımı başka türlü devam ettiremiyorum" dedi.

Esnaf Yaşar Öztürk ise, "Hükümetin almış olduğu bazı kararlar var. POS cihazlarının komisyonu, banka komisyonları, bir de bakım ücreti adı altında çok ciddi ücretler alınıyor. Bankalar alıyor bu parayı. Maliye Bakanlığı bunu zorunlu tutuyor ama aylık 2 bin lira ücret alıyor bundan. Cihaz benim, sistem benim. Ayrı komisyonu da var" diye konuştu.

