CHP 81 İlde Sahada... CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak: Bayrağı da Savunuruz Ama Ekmeği de Kimseye Yedirmeyiz

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - CHP örgütleri yurt genelinde sahaya indi, vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını dinledi. Trabzon'da esnaf ziyaretinde bulunan vatandaşlarla sohbet edip bir araya gelen CHP Trabzon İl Başkan ı Mustafa Bak, "Bugün biz bayrağa birisi saldırsa top yekin karşısına geçeriz. Vatana birisi kurşun sıksa karşısına geçeriz. Doğru mu? Bir de devamında ne yaparız biliyor musun? Biri senin ekmeğini çalsa direkt karşısına geçeriz. Bugün vatanı da savunuruz. Bayrağı da savunuruz ama ekmeği de kimseye yedirmeyiz" dedi.

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, merkez ilçe örgütü, kadın ve gençlik kolları il başkanları ile birlikte Trabzon'da bulunan Fatih Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Bak, talep ve sorunları dinledi.

"Hayatım sanayide bitti"

43 yıldır sanayide esnaf olduğunu belirten vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

"Hırsızlık mı yapacağız? Adam mı döveceğiz? Adam mı vuracağız? Ne yapacağız belli değil. Bizi zorla bazı şeylere mecbur bırakmak zorlandık artık. Takım elbise giymişsiniz kravatınızı da takmışsınız. Sizin giydiğiniz takım elbiseyi ben de düğünde giyiyorum. Sadece düğün. Şimdi görün buralara iyi bakın 43 yılın emeği. Hayatım sanayide bitti. Ömrüm, gençliğim, çocukluğum her şeyim karşılığı nerede? Tayyip Erdoğan'ı doyuramıyoruz muhasebeciyi doyuramıyoruz mal sahibini doyuramıyoruz artanla da evimizi bakmaya çalışıyoruz. Yanlış yollara mı girelim? Ne yapalım bilmiyoruz. 43 yılın karşılığı. Esnafın hali işte."

Bir diğer esnaf vatandaş ise Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini hatırlatarak şöyle konuştu:

"İstanbul'daki ne dedi? 'Bugün benim diplomama çökenler yarın sizin malınıza çöker' dedi. Yanlış kadar güzel bir söz söylemiş. Bunlar gerçek oluyor da yaşamıyorlar. Bu adam yıllarca ne yapmam demişse yapmış bir insan."

"Sizin lideriniz bize bir özgüveni verecek vermesi lazım"

Diğer bir vatandaş ise kendilerine güven vermeleri gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Ne kadar güzel geldin bize. Dert anlatıyorsun burada. Bizim sana karşı bir özgüven hissetmemiz lazım. Sizlere karşı size şey etmiyorum. Yani sizin milletvekiliniz, işte sizin lideriniz bize bir özgüveni verecek, vermesi lazım."

"Bayrağı da savunuruz ama ekmeği de kimseye yedirmeyiz"

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ise şöyle konuştu:

"Bu şimdi kaleyi oluşturan siz. Biz hepimiz. Biz bugün neyin mücadelesini veriyoruz? Bugün biz bayrağa birisi saldırsa top yekin karşısına geçeriz. Vatana birisi kurşun sıksa karşısına geçeriz. Doğru mu abi? Bir de devamında ne yaparız biliyor musun? Biri senin ekmeğini çalsa direkt karşısına geçeriz. Bugün vatanı da savunuruz. Bayrağı da savunuruz ama ekmeği de kimseye yedirmeyiz. Bugün ekmek bir mücadele benim evdeki çocuğum açsa benim çocuğum üniversiteyi kazanıp 20 sene okuduktan sonra gidip hak ettiği yeri alamayıp birileri bedavadan oraya gidiyorsa senin hakkını yiyorsa yemişim kaleyi abi. Yemişim kaleyi. Kale ne? Senin çocuğunun geleceğini kimsenin yemeğe hakkı var mı? Senin çocuğundan daha mı kıymetli? Ne için uğraşıyorsun? Öyle bir şey yok. Kale halktır kardeşim. Halk sandığa gider. Kimin malını çaldığını, kimin mülkünü çaldığını haksızlık yaptığını hakkını yediğini görür. Tercihini ona göre verir. Ben sandığa bakarım. Ben anlatayım sana. Ben il başkanıyım. Bunlar da il başkan yardımcıları. Ben hacı bir babanın oğluyum. Hacca gitmiş bir babanın oğluyum. Benim evimde babamın evinde namaz, Kur'an eksik olmayan bir aileden geliyor."

Ben 18 yaşından beri kendi mücadelesini vermiş emekleriyle mali müşavir olmuş biriyim. Benim ofisim hala devam eder. 4 tane çalışanım var. Onlar oradan ekmek yiyor biz de ekmek yemeye çalışıyoruz. Biz Trabzon'un içerisinde vatandaştan, senden, benden, ondan, bundan bir fark olan birisi değil. Benim genel başkanım da benim genel başkanım da eczacı olmuş. Manisa'dan çıkmış. Daha sonra Eczacılar Birliği'nde yönetici olmuş. Sağ sonra milletvekili olmuş. ve bugün gelmiş demiş ki kardeşim, Türkiye doğru yönetilmiyor.

Bir değişime ihtiyacı var bu ülkenin. Aday olmuş, genel başkan oldu ve bugün Türkiye'nin birinci partisindeyiz biz. Anketlerde bir defa ikinci duruma düştüğümüz şey yok. Anket sonucu yok. Sonuçta insanlar neyi bekliyorlar? Sen bana güveneceksin, ben sana güveneceğim. Bu ülkeyi namuslu, dürüst namuslu insanlar demirleyecek, kurtaracak. Biz onun derdini yapalım. Birbirimize güvenmek zorundayız. Tamam mı? Ben başka bir şey demeyeceğim."