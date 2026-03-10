CHP Ağrı İl Başkanı Bayram'dan Ak Parti İl Başkanı Yıldız'a Tepki: "Ağrı Halkı Artık Boş Söylemler Değil; Somut Hizmet Görmek İstiyor" - Son Dakika
CHP Ağrı İl Başkanı Bayram'dan Ak Parti İl Başkanı Yıldız'a Tepki: "Ağrı Halkı Artık Boş Söylemler Değil; Somut Hizmet Görmek İstiyor"

10.03.2026 18:50  Güncelleme: 20:38
CHP Ağrı İl Başkanı Ali Bayram, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız'ın açıklamalarını eleştirerek, Ağrı'nın somut hizmet, adil yönetim ve yatırım beklentilerini dile getirdi. Bayram, genç işsizliğine dikkat çekerek, kentin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarına vurgu yaptı.

Tacettin Durmuş

(AĞRI) - CHP Ağrı İl Başkanı Ali Bayram, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız'ın "kentin sorunlarına çözüm üretmekten uzak, sadece gündem oluşturmak ve laf olsun diye açıklamalar yaptığını" belirterek, "Ağrı halkı artık boş söylemler değil; somut hizmet görmek istiyor" ifadesini kullandı.

Bayram, Yıldız'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili bazı açıklamaları üzerine yaptığı yazılı açıklamada, Özel'in ortaya koyduğu siyaset anlayışının demokrasiye, hukuka ve halkın refahına dayandığını belirtti. Özel'in Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşın sorunlarını dile getiren ve çözüm üreten bir siyaset anlayışı ortaya koyduğunu ifade eden Bayram, son yerel seçimlerde halkın büyük desteğini alarak Türkiye'nin en fazla belediyesini de partisinin kazandığını hatırlattı.

Ağrı'nın yıllardır çözüm bekleyen ciddi sorunları bulunduğunu vurgulayan Bayram, kentte genç işsizliğinin her geçen yıl arttığını ve bunun göçe yol açtığını belirtti.

Bayram, "Ağrı'da gençler kendi memleketlerinde gelecek kuramaz hale gelmiştir. İşsizlik büyürken, yatırımlar yetersiz kalırken insanların beklentisi adil bir yönetim anlayışıdır. Ancak bugün en küçük bir işçi alımında bile torpil iddialarının konuşulması, liyakat yerine referansın öne çıktığı bir düzenin oluştuğunu göstermektedir. Bu durum toplumda ciddi bir rahatsızlık yaratmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ağrı'da birçok vatandaşın tedavi için Erzurum ve Van illerine gitmek zorunda kaldığını bildiren Bayram, "Bir ilin hastanesi kendi vatandaşına yeterli hizmet veremiyorsa burada ciddi bir yönetim sorunu vardır" değerlendirmesinde bulundu.

Ağrı'nın TÜİK verilerine göre hala Türkiye'nin en yoksul şehirleri arasında yer aldığını hatırlatan Bayram, açıklamasında, "Bu tablo ortadayken hamaset siyaseti yapmak kimseye fayda sağlamaz. Ağrı halkı artık iş, yatırım ve kalkınma görmek istiyor" ifadelerine yer verdi.

Ağrı'nın tarihi ve doğal değerlerinin yeterince değerlendirilmediğini, kentin tüm potansiyeline rağmen turizmde ve kalkınmada hak ettiği noktaya gelemediğini vurgulayan Bayram, "AKP Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız'ın açıklamalarının Ağrı'nın gerçek gündemiyle ilgisi olmadığını" kaydetti.

Bayram, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Ne yazık ki yapılan bu açıklamalar, Ağrı'nın sorunlarına çözüm üretmekten uzak, sadece gündem oluşturmak ve laf olsun diye yapılan açıklamalardır. Ağrı halkı artık boş söylemler değil; somut hizmet, adalet ve kalkınma görmek istiyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Ali Bayram, AK Parti, Ekonomi, Yerel, Ağrı, Son Dakika

