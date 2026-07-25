CHP Ağrı\'nın yeni başkanı Varol hedeflerini açıkladı

Haber: Tacettin DURMUŞ

(AĞRI) - CHP Ağrı İl Başkanlığı görevine getirilen İbrahim Varol, düzenlediği basın toplantısında yeni dönem hedeflerini açıkladı. Varol, Ağrı'nın sorunlarına çözüm üretmek, parti örgütünü güçlendirmek ve kentte birlik ortamı oluşturmak için çalışacaklarını söyledi.

CHP Genel Merkezi tarafından, Ağrı İl Başkanlığı görevine getirilen İbrahim Varol basın toplantısı düzenledi, Ağrı'nın sorunlarına çözüm üretmek, halkın beklentilerine cevap vermek ve parti örgütünü güçlendirmek için çalışacaklarını söyleyen Varol, CHP'nin Cumhuriyet'in kurucu değerlerini temsil ettiğini vurguladı.

Varol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine duyduğu güven doğrultusunda bu görevi üstlendiğini belirtterek, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde sergilediğimiz sadakatimizden dolayı bize bu görevi tevdi etmiştir. Beni Ağrı'ya gönderip sadakatimizden, dürüstlüğümüzden endişesinin olmayışı noktasında, Ağrı'yı da Türkiye'de yarışabilecek noktada her alanda Ağrı'nın gerçeklerini ve varlığını Türkiye'de hissettirmek için bize bu noktada bir görev vermiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, onun varlığıyla bu görevini kabul ettik. Bu noktada halkıma buradaki insanlara hizmet adına, birliktelik adına toparlama adına ve Ağrı halkının sorunlarını beraber çözme noktasında bu görevi üstlendik.

Bu ilin sahipleri olan Ağrı halkı ile birlikte biz bu kentte bir birliktelik, beraberlik, kardeşlik örmeği ortaya koyacağız. Bunu da niçin isteriz? İlimizde olan haksızlıklara, hukuksuzluklara, fakir fukaranın hakkının savunulması noktasında hizmet etmeye geldik. Bir seçim atlattık. ve bu seçimde dediğim gibi Ağrı'daki değerler bizi yalnız bırakmadılar. Evlerini açtılar, yüreğimize inanıp bizimle birlikte yol alan bizi seven insanları da bizleri de Allah mahcup ettirmesin. Temelini kuracağımız tek şey mertçe, dürüstçe, duruş sahibi insanların bir araya gelmesi ve Ağrı'nın hakkını, hukukunu savunacak bir teşkilat, bir birliktelik, bir yönetim kurmak istiyorum."