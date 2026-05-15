CHP Askeri Okulları Yeniden Açacak

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - CHP'nin Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı Atilla Kezek, partisinin hazırlamakta olduğu hükümet programında askeri okulların, askeri liselerin ve askeri hastanelerin yeniden açılmasının yer alacağını bildirdi.

CHP'nin Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı Atilla Kezek, CHP Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaretinde, partililerle bir araya gelerek Türkiye'nin savunma politikaları, askeri sağlık sistemi, askeri eğitim yapısı ve afetlere müdahale kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kezek, 15 Temmuz sonrası kapatılan askeri hastaneler ve GATA'nın yapısal dönüşümünün önemli sonuçlar doğurduğunu belirterek, askeri sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledi. Kezek, şunları kaydetti:

ASKERİ SAĞLIK SİSTEMİ MUTLAKA KURULMALI

"Askeri sağlık sisteminin yeniden tesisi olayı... 15 Temmuz sonrasında 34'e yakın asker hastanesi ve GATA eğitim araştırma hastaneleri birden kapatıldı. Sağlık Bakanlığı'na geçti. Birçok doktor, askeri doktor tercih kullanma durumunda kalınca bu değişiklikte bir kısmı kendileri de üniformayı çıkartıp Sağlık Bakanlığı personeli oldular. Kimileri bu geçişten rahatsız oldu. Ne askeri doktor olarak kalmak istedi, ne Sağlık Bakanlığı'na geçmek. Ayrıldı, özel muayenehaneye geçti. Aslında baktığımız zaman GATA ve asker hastanelerimiz ağırlıklı olarak GATA ve eğitim araştırma hastaneleri. Yanık tedavi merkezi hemen hemen Avrupa'da çok az olan bir yanık tedavi merkezi vardı. Özel alanlar var, harp cerrahisi gibi. Dalış hekimliği, uçuş hekimliği gibi, hiperbarik tedaviler gibi bunların hepsinin uzmanları vardı, yetiştiriliyordu ve görev yapıyorlardı. Dünyada güçlü bir ordusu olup da sağlık sistemi böyle askeri sağlık teşkilatı olmayan hiçbir ülke yok. Şimdi biz o duruma geldik, bilmiyorum şu anda duyumlar alıyoruz. Belki bu konuda iktidarın da bazı hamleler yapacağı yolunda sağdan soldan duyumlar geliyor. Nihayetinde sonuç şu, askeri sağlık sistemi mutlaka tekrar kurulmalı. Askeri sağlık personelinin Sağlık Bakanlığının normal sağlık hizmetleri için hazırladığı personelden bir farkı var. Askeri sağlık sistemi cephedeki yaralıyı alır, onu tedavi eder. Bakanlığın böyle bir görevi yok ve onu sonradan yetiştirmek mümkün olmuyor. Süratle bu sistemi getirmek durumundayız."

Bunun yanında askeri sağlık sistemi yalnız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı da değil, biliyorsunuz kriz anında devletin müdahale gücünü, vatandaşın can güvenliğini, ülkenin dayanıklılığını arttıran bir kamu kapasitesi aslında. Bunu elimizden yok etmeye hakkımız yok. İktidara geldiğimizde programımız içerisindeki en önemli konulardan biri bu.

KAPATILAN ASKERİ OKULLARI YENİDEN AÇACAĞIZ

15 Temmuz'dan sonra KHK'yla askeri okullar kapatıldı. Bir dönem eğitime tamamen ara verdiler. Yani askeri liseler kapatıldı. Bir daha açılmadı. Harp okulları da kapatıldı. Onlar bir müddet sonra, tekrar başladılar eğitime. Öğrencilerin hepsi tasfiye edildi. Onların yerine yani dördüncü sınıfa gelmiş, askeri liseyi okumuş, 4 sene harp okulunu okumuş, 8, 9 sene eğitim yapıp artık subay çıkmasına ramak kalmışken bu olay olunca bütün öğrenci, hiç arada hangisi cemaat, FETÖ'cü vesaire bakılmadan hepsi tasfiye edildi. Onların yerleri geçici olarak tamamlandı. Bir sene sonra, 6 ay sonra yeniden öğretime başladı. Askeri liseler, askeri okullar 1800'lü yıllardan geliyor. 170 yıllık bir gelenek var. Subay yetiştiren okullar. Subay yetiştirmek için öğrenci alınır ama subay alınmaz. Yani hazırda yetişmiş subay yok piyasada. O okullar 170 sene dünya savaşları dahil kapanmadı. Maalesef 15 Temmuz olayıyla kapandı. Yine hazırlamakta olduğumuz hükümet programımızda, kapatılan askeri okulların, askeri liselerin yeniden açılması var. Çünkü bu bir kültür.

TSK'YI TÜRKİYE AFETLE MÜCADELE PLANINA ALACAĞIZ

Özellikle depremde ilk 24 saat çok önemli. Bunu bütün Türkiye öğrendi. İlk 24 saatte, deprem anında kayıpların en az yüzde ellisi, daha sonra kayıp olan miktarın en az yüzde ellisi o ilk 24 saatte süratli müdahale edilirse kurtarılır. Zaten 48, 72 saat sonra fazla yapacak bir şeyi kalmıyor. Çıkanın böbrekleri gidiyor, tedavi edilemiyor ya yarım yamalak yaşıyor. Yani depremde bu işe en süratli müdahale edecek kurum Türk Silahlı Kuvvetleri olduğu için biz kendi dönemimizde yani hükümet programımızda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye Afetle Mücadele Planına ana çözüm ortağı olarak Silahlı Kuvvetlerin içinde bulunmasını ve birlik komutanlarının gerektiği durumlarda, acil durumlarda kaymakamın, valinin talebini beklemeden emrindeki personeli kurtarma harekatına sevk etmesini sağlayacak düzenlemeye gideceğiz."